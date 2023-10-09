"Ростех" начал поставку новых артиллерийских орудий "Флокс"

"Ростех" начал поставку в войска первой партии артиллерийских орудий "Флокс"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Ростех" начал поставки в войска первой партии новых самоходный артиллерийских установок (САУ) "Флокс" на колесной базе калибра 120 миллиметров, сообщили в госкорпорации.

"Ростех" приступил к передаче в войска партии 120-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Флокс". Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию", — пояснили в корпорации.

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, новое орудие — одновременно и пушка, и миномет, так как может без снижения темпа стрелять как снарядами, так и минами. "Флокс" обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа. В сочетании с относительно невысокой ценой все это делает орудие доступным и востребованным в войсках", — добавил Оздоев.

Скорострельность позволяет САУ вести огонь в режиме одновременного огневого налета — когда сразу несколько снарядов, последовательно выпущенных на разных углах возвышения, одновременно достигают цели. Перевод орудия из походного положения в боевое занимает менее одной минуты, а нагрузка на шасси при выстреле снижена.

"Флокс" предназначен для оснащения артиллерийских батарей с целью уничтожения живой силы, вооружения и техники противника в зоне ответственности батальона. Орудие унифицировано по применяемым боеприпасам с орудиями типа "Вена", что дает возможность применять боеприпасы повышенного могущества и повысить дальность стрельбы. САУ имеет бронированные кабину и отсеки для боеприпасов, что обеспечивает на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса.