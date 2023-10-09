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ТАСС

В Раде заявили, что западное оружие попадает с территории Польши на передовую за сутки

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Украинские военнослужащие разгружают самолет Boeing 747-412 с американской переносной противотанковой ракетой FGM-148 Javelin
Украинские военнослужащие разгружают самолет Boeing 747-412 с американской переносной противотанковой ракетой FGM-148 Javelin.
Источник изображения: © AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY

Проблем с логистикой у ВС Украины нет, сообщила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова сообщила, что на доставку западного вооружения из Жешува на передовую уходят сутки.

"Я вам могу сказать, что с момента, когда самолет садится в Жешуве, проходит около 24 часов [до того момента, как оружие попадает на передовую]", - сказала она в эфире телеканала "Рада", отметив, что проблем с логистикой у ВС Украины нет.

Ранее польский президент Анджей Дуда после организованных президентом США Джо Байденом телефонных переговоров с союзниками об оказании помощи Украине отметил ключевую роль Польши в этом вопросе. В частности, он выделил автостраду A4, железнодорожное сообщение и аэропорт в Жешуве.

Российская сторона ранее на различных уровнях неоднократно заявляла, что накачивание Украины западным оружием не способствует мирному урегулированию и что страны НАТО "играют с огнем", осуществляя такие поставки. 

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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