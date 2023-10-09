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В США рассказали о задачах обещанных Киеву F-16

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: AP Photo/ Ahn Young-joon

Обещанные Киеву истребители четвертого поколения F-16 могут использовать для борьбы с крылатыми ракетами. О главной задаче самолетов рассказал эксперт аналитического центра Rand Майкл Бонерт в публикации американского издания Defense News.

«Первой ролью самолета, вероятно, будет поддержка противовоздушной обороны путем перехвата крылатых ракет», — пишет аналитик. Он допустил, что нескольких F-16 хватит для поддержки перегруженных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Киева.

В то же время эксперт предположил, что способность F-16 нести крылатые ракеты не окажет существенного влияния на их применение, поскольку «этого оружия не хватает».

Еще одной задачей F-16, по мнению Бонерта, станет попытка подавления ЗРК. Для этих целей самолет можно вооружать противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile).

В сентябре эксперт аналитического центра RAND Corporation Самюэль Чарап сообщил, что F-16 не позволят Украине изменить ход боевых действий. Он отметил, что эти истребители «не представляют угрозы для России, с которой она бы не смогла справиться».

В августе стало известно, что Дания и Нидерланды согласились на поставки истребителей F-16 для Киева, однако это произойдет только после завершения тренировок украинских летчиков и выполнения остальных условий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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