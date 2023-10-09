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РИА Новости

Путин заявил, что после ядерного удара по России враг не сможет выжить

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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Путин: после ядерного удара по РФ шансов на выживание у противника не будет

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Ответ РФ на ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, если ракеты на Россию стартовали, российская система предупреждения о ракетном нападении обнаружила, что целью является территория РФ, а всё это происходит в секунды, то Россия отвечает на эту агрессию.

"И хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки Мирового океана, либо с какой бы то ни было территории, в ответ на встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется, причём сразу на нескольких направлениях", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.

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Россия
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Путин Владимир
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