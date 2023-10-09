Путин заявил, что после ядерного удара по России враг не сможет выжить

Путин: после ядерного удара по РФ шансов на выживание у противника не будет

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Ответ РФ на ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, если ракеты на Россию стартовали, российская система предупреждения о ракетном нападении обнаружила, что целью является территория РФ, а всё это происходит в секунды, то Россия отвечает на эту агрессию.

"И хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки Мирового океана, либо с какой бы то ни было территории, в ответ на встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется, причём сразу на нескольких направлениях", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.