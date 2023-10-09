В китайском небе виднеется российский след

Через низкорасположенный воздухозаборник двухместная спарка J-10В засасывает камни с рулежки и взлетной полосы, поэтому перед полетами техперсонал ВВС НОАК занимается тщательной уборкой постронних предметов. Фото Владимира Карнозова.

Закупка зарубежной техники подтолкнула развитие авиации КНР

«Местная промышленность вышла на такой уровень, что Китай больше не нуждается в покупке российских самолетов», - считают эксперты в Пекине. Вместе с тем, они не подвергают совмению тот факт, что авиационный импорт в значительной степени повлиял на оборонно-промышленный комплекс КНР.

Летчики группы высшего пилотажа ВВС США Thunderbirds на легких истребителях F-16 в 1986 году показали свое профессиональное мастерство китайской публике. Тогда Вашингтон рассчитывал на крупный контракт с Пекином по поставке самолетов данного типа. Однако на переговорах американская сторона выдвинула условия по контролю за обслуживанием, объемом поставки запасных частей и авиационных средств поражения (АСП). Словом, уже тогда Пентагон осознавал опасность нелегального копирования китайцами американских высокотехнологичных образцов. Но это не помешало сторонам прийти к соглашению. Правда, по программе Peace Perl пошли поставки не самолетов F-16, а лишь радиолокаторов AN/APG-66 к ним (их монтировали на китайские перехватчики F-8). После событий на площади Тяньаньмэнь (1989 г.) страны Запада ввели в отношении Пекина жесткие санкции. Фактически, были запрещены поставки военной техники и введены ограничения на передачу технологий двойного назначения. По сути это означало разрыв военно-технических связей между США и КНР. Поэтому в 1990 году Пекин обратиться к Москве с просьбой поставить 20 истребителей Су-27СК и четыре учебно-боевых Су-27УБК.

После переговоров российская сторона в феврале 1991 года направила группу истребителей Су-27 для демонстрационных полетов на военном аэродроме Наньюань (Пекин).

Первоначально российская сторона предложила китайским военным рассмотреть возможность приобретения партии истребителей МиГ-29, поскольку ранее оборонный комплекс КНР вполне удачно скопировал МиГ-19 и МиГ-21, а их эксплуатация в ВВС НОАК отличалась малой аварийностью. Именно в период знакомства с возможностями КБ «МиГ» китайские специалисты приобрели документацию на такую разработку, как Миг-33, которая затем была использована при создании китайского истребителя JF-17.

ПЕРВЫЕ ПОСТАВКИ СУ-27

Китайские военные тогда отказались от предложенного МиГ-29 и сосредоточились на приобретении Су-27. В течение 1992 года была выполнена поставка истребителей Су-27СК и Су-27УБК. Самолеты первой модификации собрали на заводе КНААПО (Комсомольск-на-Амуре), а учебно-боевые машины в Иркутске. Истребители самостоятельно выполнили перелет из России до аэродрома города Уху провинции Аньхой, пункта базирования 9-го полка 3-й истребительной дивизии ВВС НОАК.

В 2002 году был подписан второй контракт стоимостью 2,5 млрд долл. США на поставку 76 истребителей серии Су-27 (36 самолетов СУ-27СК и 40 единиц Су-27УБК). Эти самолеты позволили ВВС НОАК снять с вооружения часть истребителей «Цзянь-8». Китай вошел в список стран, обладающих тяжелыми двухдвигательными истребителями. Основным противником Су-27 ВВС НОАК в региональном вооруженном конфликте считается истребитель-перехватчик F-15J Сил самообороны Японии.

Списание Су-27 советской/российской сборки началось в марте 2009 года. Разборку самолетов для последующего размещения в виде макетов в частях ВВС НОАК осуществляли на предприятии в городе Сиань. За 15 лет интенсивной эксплуатации самолеты выработали свой летный ресурс. Наибольший износ зафиксирован у Су-27УБК, которые использовали при переподготовки строевых летчиков и обучения молодых пилотов.

КИТАЙСКИЕ ОЦЕНКИ

Аналитики китайских авиапредприятий откровенно высказываются о том, что второй контракт на поставку российских самолетов был слишком дорогостоящим, и уже тогда было нужно приобретать производственную линию для самостоятельной сборки Су-27 и работ по его копированию.

В результате переговоров китайская сторона получила право лицензионной сборки Су-27 и законтрактовала 200 сборочных комплектов, включая двигатели Ал-31Ф, бортовое радиоэлектронное оборудование и некоторые образцы АСП. Известно, что напряженность в сотрудничестве по Су-27 принесла позиция российской стороны, которая отказала КНР в передаче исходного кода для системы управления огнем. В ответ китайская сторона сократила количество приобретаемых управляемых ракет (УР) ближнего боя Р-73 и УР средней дальности Р-27 до минимальных значений, поскольку компенсировала их за счет УР «Гром-8В» (копия израильской ракеты «Питон-3»).

Фактически авиастроительный завод в городе Шэньян (авиазавод № 112) приобрел лишь 100 самолето-комплектов Су-27 для сборки. Благодаря им удалось выполнить копирование всех элементов самолета с выявлением проблемных моментов (недостаточный ресурс планера). По данным китайских источников, российские авиастроители использовали невостребованные китайской стороной самолето-комплекты и сменно-запасные части для строительства серии истребителей Су-27СМ3 (модификация Су-27 с максимальными возможностями). Китайская сторона прекратила закупку компонентов для Су-27 в одностороннем порядке из желания сэкономить.

Работа по копированию Су-27 получила шифр «проект № 11» и позволила сократить 20-летнее отставание от ОПК западного мира. Китайская копия получила обозначение Цзянь-11А (J-11A) и отличалась от Су-27 комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Кроме того, было проведено усиление фюзеляжа самолета с целью увеличения его летного ресурса с 2 тыс. до 5 тыс. часов.

ВВС НОАК требовали также замены бортовой электроники и радиолокационной станции (РЛС). Известно, что китайские военные направляли группу Цзянь-11А на учения в Таиланд в 2015 году, и в соревновательных воздушных боях эти самолеты проиграли более легким JAS-39 ВВС Таиланда со счетом 4:0. Одна из основных причин – малая дальность действия бортовой РЛС тип 1474 (пуски УР на дальность не более 85 км). Первые Цзянь-11А поступили на вооружение ВВС НОАК в 2006 году.

РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ КИТАЙСКОГО КЛОНА

Органы военной разведки Таиланда предпринимали попытки подробно ознакомиться с компонентами Цзянь-11А. Истребитель находился под пристальным вниманием спецслужб США и Канады, которые предпринимали попытки установить истинные возможности Цзянь-11А. Иностранные разведки вели активную работу в отношении сотрудников НИИ и заводов, строящих истребители серии Цзянь-11, которая насчитывает такие модификации, как Цзянь-11В, BS (ВН, BSH для ВМС НОАК), BG (переходная модель с РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и новой системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ)) и D (вероятно, только для ВМС НОАК: окраска сине-серая сверху и серо-белая снизу).

Ныне большинство Цзянь-11А выработали свой ресурс, и для поддержания их летной годности специалистами 112-го авиазавода разработан комплекс по среднему ремонту и модернизации (с заменой оптико-локационной станции с 1-го на 2-е поколение), которая позволяет расширить возможности самолетов до поколения 3,5 и продлить их срок службы до 2030 года. Аналогичная процедура для Цзянь-11В и 11D позволит продлить срок их службы до 2040 года.

С учетом опыта эксплуатации Су-27СК и УБК в ВВС НОАК в 2000 году выдвинули требования к шэньянским авиастроителям о необходимости разработки улучшенного варианта истребителя, которому присвоили обозначение Цзянь-11В (J-11B). При строительстве его китайские конструкторы используют углеволоконные материалы, позволившие снизить массу самолета на 700 (по другим данным, на 800) кг, а также уменьшить эффективную площадь рассеивания с 15 до 4 м2. 60% фюзеляжа изготовлено из новых алюминиевых композитных сплавов. Часть элементов фюзеляжа изготавливают на трехмерных лазерных принтерах. Максимальная перегоночная дальность полета Цзянь-11B составляет 4360 км. Вероятно, китайские конструкторы смогли увеличить ресурс фюзеляжа до 10 тыс. часов.

Экономия в массе также позволила увеличить сечение кабины пилота (размещены новые многофункциональные дисплеи) и диаметр посадочного места для РЛС. Известно, что Цзянь-11В комплектуют РЛС тип 1473 – она отличается увеличенным размером антенны (диаметр излучателя 980 мм) от РЛС, устанавливаемой на легкий истребитель Цзянь-10А (J-10A). Опознать самолет можно по скошенному срезу радиопрозрачного обтекателя черного цвета. При обслуживании и ремонте РЛС обтекатель откидывается вверх и обеспечивает лучший доступ техникам в условиях аэродрома.

Цифровая система передачи и обработки данных на Цзянь-11В соответствует требованиям стандарта 1553В. ВВС НОАК предоставили российским пилотам ознакомиться с Цзянь-11В и услышали высокие оценки.

Номенклатуру АСП для Цзянь-11В составляют УР Гром-8, -10, -12, -15, которые позволяют поражать воздушные цели на разных дальностях.

Отличием Цзянь-11В является хвостовая балка увеличенной длины (от 1 до 2 м), в которой размещен увеличенный запас тепловых ловушек, а также система предупреждения о ракетном обстреле с задней полусферы. Китайские конструкторы могут разместить в торце хвостовой балки даже РЛС с АФАР, которая позволит обнаруживать самолеты противника на дальности до 30 км. Наиболее удачным вариантом такой компактной РЛС в Китае считают российскую «Копье-ДЛ» (действует в L-диапазоне).

ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ

Кроме того, китайцы прорабатывают варианты размещения в хвостовой балке вспомогательной силовой установки (ВСУ) – копии с российской ТА-14–130–35. Китайские специалисты крайне заинтересованы в получении нескольких образцов этой ВСУ и полного комплекта документации на предприятиях ОПК РФ (НПП «Аэросила»).

Вариант размещения ВСУ в хвостовой балке Цзянь-11 прорабатывается в целях размещения на четырех авиабазах в Тибете, где не хватает предпусковых обогревателей и крытых ангаров для самолетов.

Для замены Су-27 УБС на авиапредприятии в Шэньяне (завод № 112) был организован выпуск Цзянь-11BS. Строение двухместной кабины было скопировано с российского Су-30МК2, поскольку ее конструкция обеспечивает двум членам экипажа отличную обзорность.

Гарантирована возможность переключения управления между пилотом и штурманом-оператором при получении ранения в воздушном бою. Отметим, что еще в 2009 году китайские оборонщики отвергли критику российской стороны за нарушение лицензионного соглашения по Су-27 и указали, что не будут отвечать по искам, если они будут предъявлены. Истребители Цзянь-11В/BS ВВС НОАК и Цзянь-11BH/BSH МА ВМС НОАК оснащают всеракурсной системой предупреждения о ракетном обстреле.

Новейшей модификацией Цзянь-11 является вариант Цзянь-11BG (J-11BG). Они впервые приняли участие в учениях «Красный меч-2019» в составе эскадрильи. Эти самолеты можно опознать по носовому радиопрозрачному обтекателю белого цвета под которым установлена РЛС с АФАР от 607-го НИИ. Система воздушной дозаправки отсутствует, поскольку этот самолет будет поступать только в подразделения ВВС НОАК.

Китайские конструкторы работали над модификацией Цзянь-11С (J-11C) – малозаметной версией самолета, но по разным причинам (ограниченные возможности классического фюзеляжа Су-27 по снижению радиолокационной заметности) он не получил воплощения в металле.

МЕЧТА О ГОСПОДСТВЕ В ВОЗДУХЕ

Новейшая модификация одноместного истребителя Цзянь-11 получила литеру D (J-11D). По замыслу китайских конструкторов и военных, этот самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Он разработан для постепенной замены Су-27СК, Су-30МКК и МК2, а также Цзянь-11А в строевых частях к 2025 году.

В перспективе истребительные бригады ВВС НОАК, состоящие из четырех эскадрилий каждая, будут иметь на вооружение Цзянь-20, Цзянь-16 и Цзянь-11D. Кроме того, истребители Цзянь-11D могут быть поставлены в подразделения, имитирующие действия вероятного противника.

Испытательные полеты первого самолета с бортовым номером 1101 начались в апреле 2015-го на аэродроме завода № 112 (Шэньян). В 2017 году три предсерийных самолета были замечены на авиационной базе Динсинь, где дислоцирован 7-й летный испытательный отряд ВВС НОАК.

При разработке этого истребителя было переработано около 80% конструкции, поскольку китайские авиастроители серьезно увеличили долю композитных материалов – при изготовлении крыльев, кабины пилота, хвостового оперения. Срок службы фюзеляжа составляет 10 тыс. часов. В совокупности конструкторам удалось снизить массу самолета на 10% по сравнению с Цзянь-11В (на 300–400 кг).

За счет уменьшения массы самолета и увеличения общей площади оперения дополнительно разместили две точки внешней подвески под крыльями. Всего у Цзянь-11D есть 12 внешних точек подвески, где можно разместить АСП общей массой 9 т. Цзянь-11D может наносить удары по воздушным, наземным и надводным целям.

На замену двигателям WS-10B устанавливают более мощные двухконтурные турбореактивные двигатели (ТРДД) WS-10G (они же WS-10IPE) с тягой на крейсерском режиме 8900 кгс/см2, а на форсажном режиме 14300 кгс/см2. Общий ресурс ТРДД составляет 2 тыс. часов, первый капремонт необходимо проводить после 900 часов налета. Внутренний профиль воздухозаборников может меняться в зависимости от режима работы двигателя.

Разработкой силовой установки занимались специалисты Управления техники ВВС НОАК, Академии наук КНР и Института авиакосмического проектирования Инженерного университета ВВС НОАК. Привлечение их обусловлено необходимостью обеспечения холодного запуска двигателя на аэродромах, расположенных на высотах 4000 м над уровнем моря. На территории Западного военного округа есть семь таких аэродромов (высота от 3448 до 4334 м), позволяющих базировать единовременно не менее 200 тяжелых истребителей. Истребители Цзянь11D оснащены выдвижной штангой для дозаправки в воздухе.

Передачу данных обеспечивает высокоскоростная система цифровой связи. Истребитель Цзянь-11D оснащают новой бортовой радиоэлектронной системой китайской разработки, которая включает многокомпонентную систему навигации, состоящую из лазерного инерциального модуля, приемника сигнала системы глобального позиционирования «Бэйдоу», компьютера и радионавигационного комплекса. Набор аппаратуры позволяет выполнять полеты на сверхбольшие дальности и применять высокоточное корректируемое вооружение.

По расчетам китайских специалистов, для соблюдения паритета с ВВС иностранных государств в ВВС НОАК должно поступить не менее 350 истребителей Цзянь-11D. Суммарное количество их должно достигать 1000, из них 70% в состоянии полной боевой готовности.

Основным доводом для продолжения производства Цзянь-11 в новых модификациях является программа ВВС США по совершенствованию F-15 и F/A-18. Вполне вероятно, что в 2028 году китайские разработчики предложат ВВС НОАК модификацию Цзянь-11Z (J-11Z).

Анализ показывает, что РФ недополучила более 3 млрд долл. от сорванного контракта по Су-27. В целом потери российской стороны от недобросовестного поведения китайской стороны составляют около 20 млрд долл. Для сравнения: средняя стоимость Су-30МКИ ВВС Индии составляет 70,3 млн долл.

Василий Иванов