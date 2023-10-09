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В России сравнили украинский «Нептун» с ФАБ-1500

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Украинская крылатая ракета "Нептун"
Украинская крылатая ракета "Нептун".
Источник изображения: © Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України

Украинские противокорабельные ракеты «Нептун» могут атаковать наземные цели, но они уступают российским бомбам ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Военный эксперт Василий Дандыкин сравнил боеприпасы в беседе с NEWS.ru.

«"Нептун", при необходимости, действительно может атаковать наземные цели без какой-либо модернизации, у нее достаточно крупная боеголовка — около 200–250 килограммов. Это, конечно, не наши ФАБ-1500, но тоже смертоносные. Ну, будем сбивать, как и [ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса] "Гром-2" сбивали», — сказал он.

Дозвуковую ракету «Нептун» разработали на основе советской Х-35. Боеприпас входит в состав берегового комплекса РК-360МЦ «Нептун».

В августе издание The Drive со ссылкой на неназванного украинского чиновника писало, что Киев работает над модификациями ракет «Нептун», которые могут использоваться для нанесения удара по целям в России.

В том же месяце военный эксперт Александр Пылаев сообщил, что пусковые установки комплекса «Нептун» сложно уничтожить без полного доминирования в воздухе.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Х-35
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