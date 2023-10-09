Ракетостроители отчитались министру обороны

Подмосковные предприятия КТРВ кратно увеличили выпуск высокоточных боеприпасов

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) Борис Обносов рассказал министру обороны РФ Сергею Шойгу о выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ) в ходе посещения ими «одного из предприятий в Московской области». Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ).

Шойгу уже был на «том самом» предприятии (название которого не приводится) полгода тому назад и, проверив ход работ по ГОЗ, дал Обносову ряд поручений насчет внедрения новых видов средств поражения. Каких именно, неизвестно, однако на сей раз в кадр попал цех, где идет выпуск так называемых «универсальных модулей планирования и коррекции» (УМПК) для авиационных бомб.

Подобные изделия используются Израилем и США на протяжении десятилетий, превращая свободнопадающие авиабомбы в высокоточные средства поражения с возможностью сброса за десятки километров от цели, что дает возможность снизить вероятность поражения самолета-носителя средствами ПВО противника при выполнении задач на бомбометание. Отечественным военачальникам об этом было хорошо известно, однако вместо приобретения такой продукции они предпочитали более дорогие управляемые ракеты (УР) и специально спроектированные корректируемые авиабомбы (КАБ). Заметим, что выпуск различных УР и КАБ генерирует основной объем выручки КТРВ.

МО РФ приступило к закупкам УМПК, подходящих к серийным авиабомбам калибра 250 и 500 кг, лишь спустя несколько месяцев после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В конце прошлого года отмечались первые случаи использования подобной комбинации на фронте, подтвержденные видеокадрами как российских, так и украинских СМИ. С тех пор Воздушно-космические силы (ВКС) РФ постепенно наращивают ее применение, при этом отмечается снижение потерь пилотируемой авиации при увеличении числа самолето-вылетов. Противник же сетует на большую сложность с отражением налетов ВКС России, когда те пускают в ход УМПК.

По факту, МО РФ не изменило структуру своих заказов на КТРВ, а лишь прибавило к ранее закупаемой номенклатуре новые изделия. Беседуя с Обносовым в марте, Шойгу поставил перед ним «задачу по наращиванию темпов выпуска продукции в текущем году и двукратному увеличению объема производства высокоточных средств поражения».

К числу последних относятся не только авиационные УР и КАБ, но еще и реактивные снаряды для артиллерии Сухопутных войск. Входящее в состав КТРВ тульское предприятие «Сплав» разработало обширную линейку реактивных систем залпового огня (РСЗО), включая такие популярные, как «Смерч», «Ураган» и «Град». Повысить дальность и точность стрельбы существующих РСЗО можно путем внедрения управляемых снарядов, первые образцы которых (для модернизированного «Смерча») были продемонстрированы Шойгу в Туле несколько лет тому назад.

В сообщении МО РФ от 27 сентября говорится, что в ходе нынешнего посещения предприятий КТРВ министр «заслушал доклад о ходе реализации проекта по созданию высокомобильной реактивной системы залпового огня, оснащенной управляемыми реактивными снарядами с повышенными точностными характеристиками и управляемыми межвидовыми планирующими боеприпасами».

По всей видимости, для организации массового выпуска подобной продукции придется задействовать дополнительные производственные мощности в Московской области, чем можно объяснить появление в числе гостей КТРВ недавно переизбранного на новый срок губернатора Андрея Воробьева.

В присутствии последнего Шойгу сказал следующее. «То новое, что мы с вами сегодня увидели и что предполагаем в ближайшие месяцы запустить, мы сейчас детально рассмотрим. То, чем вам помочь и чем вас поддержать, помимо решения финансовых вопросов по линии государственного оборонного заказа. Естественно есть и другие вопросы – это специалисты, которых привлекали с других предприятий, из других городов и других регионов. Достаточно молодые люди делают очень серьезные и важные задачи».

Пресс-служба МО РФ распространила фрагмент из доклада Обносова, где говорится, что за последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции в 3,5 и 5 раз. Руководитель КТРВ пояснил рост модернизацией производства, увеличением численности персонала, повышением производительности труда и переходом на рабочий график 24/7. Дополнительно были привлечены специалисты с других предприятий кооперации с соответствующим профильным образованием. Пресс-служба МО РФ цитирует следующие слова Обносова: «Сюда приезжают из Оренбурга, из Перми, очень плотная ведется работа с местными учебными заведениями – с техникумами, с центром обучения корпорации. 40 человек выпускников мы за последнее время взяли оттуда».

Глава военного ведомства остался доволен ходом работы КТРВ и дал руководству корпорации следующее поручение: «с учетом замечаний и предложений» продолжить выполнение ГОЗ.

«Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены, – подчеркнул Шойгу. – На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и все это крайне востребовано у нас в зоне СВО». H

Вячеслав Иванов

Вячеслав Иванов – военный эксперт, историк.