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Независимое военное обозрение

Формированием добровольческих отрядов займется Седой

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Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и полковник в отставке Андрей Трошев на приеме в Кремле 29 сентября. Фото с сайта www.kremlin.ru
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и полковник в отставке Андрей Трошев на приеме в Кремле 29 сентября. Фото с сайта www.kremlin.ru.

Бывший начштаба ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев получил задание

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к жителям новых территорий страны 30 сентября, когда отмечался День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Годовщину пребывания четырех бывших областей Украины в новом статусе глава Российского государства представил как результат длительной борьбы. Обращаясь к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и бойцам добровольческих отрядов, действующим в зоне проведения специальной военной операции (СВО), Верховный главнокомандующий ВС РФ сказал: «Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу».

Днем ранее глава государства встретился в Кремле с военнослужащими – участниками СВО, удостоенными государственных наград за героическое отражение атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на деревню Урожайное в ДНР. По словам Путина, о подвиге мотострелков, совершенном в августе, он узнал от начальника Генерального штаба ВС РФ в ходе отчета Валерия Герасимова об очередной поездке в действующую армию.

Крайний раз вместе в публичном поле Путин и Герасимов оказались 19 августа на совещании в Ростове-на-Дону. Ожидавшаяся тогда экспертами смена командующего объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО, роль которого с 11 января сего года исполняет Валерий Васильевич, не состоялась.

Ранее в течение трех месяцев (с октября по декабрь 2022 года включительно) группировкой руководил генерал Сергей Суровикин, которого затем «понизили» до заместителя командующего. Именно в этом качестве Сергей Владимирович выступил с видеообращением к добровольцам штурмовых отрядов, последовавшим за руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в организованном им так называемом «марше справедливости» на Ростов и через Воронеж на Москву. После выхода обращения в ночь на 24 июня Суровикин почти на три месяца пропал из информационного поля. Лишь 13 сентября он был замечен вместе с офицерами МО РФ во время посещения мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Алжире. А 3 октября – снова в храме, на этот раз православном, в Подмосковье.

Позже выяснилось, что Сергей Владимирович посетил Африку в составе делегации Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ), с комментарием, что военно-политическое руководство РФ «придает большое значение в осуществлении внешний политики восточного направления».

Большой вояж по ряду африканских стран недавно совершил и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. После чего 29 сентября он отправился в Кремль вместе с Андреем Трошевым. Как известно, полковник в отставке с позывным Седой ранее выполнял обязанности начальника штаба ЧВК «Вагнер», но не поддержал июньский вооруженный мятеж Евгения Пригожина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Трошев сейчас работает в МО РФ.

На встрече 29 сентября Путин сказал Трошеву: «Вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом».

Президент также инструктировал Евкурова и Трошева, что вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи в зоне СВО, «социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми». Среди этих всех эксперты усмотрели и бывших заключенных, кому представилась возможность стать добровольцами штурмовых отрядов в составе группы «Вагнер» и прочих подобных структур.

Ранее Андрей Трошев упоминался в новостях 13 июля. Тогда Путин сказал, что на встрече c командирами группы «Вагнер» в Кремле 29 июня им было предложено продолжить службу под руководством командира с позывным Седой. По словам главы государства, многие командиры одобрительно качали головой, но Пригожин, сидевший в первом ряду, ответил решительным отказом.

Спустя пару месяцев после мятежа самолет, на котором путешествовал Евгений Пригожин вместе с Дмитрием Уткиным и другими высокопоставленными сотрудниками ЧВК «Вагнер», разбился в Тверской области. Авиакатастрофа 23 августа 2023 года изменила расклад внутри руководства добровольческих отрядов, и Седой, по сути, стал наиболее узнаваемой и авторитетной фигурой среди бывших «вагнероцев». При этом Трошев считается сторонником перехода добровольцев штурмовых отрядов под крыло МО РФ.

Встреча Путина с Евкуровым и Трошевым происходила на фоне сообщений военкоров о том, что в зоне СВО снова стали действовать отряды из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер», причем вместе с армией они ведут наступление на Орехово-Васильевку к северо-западу от Бахмута.

А командир специального отряда «Ахмат» Апты Алаутдинов 30 сентября выложил в открытый доступ видео с пленными ВСУ. Некоторые из них сказали, что сдались чеченским бойцам в Клещеевке, которую киевский режим ранее объявил «отбитой» у противника. «Отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику», – доложил 28 сентября в Кремле глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, всего в республике для действий в зоне СВО было сформировано 5 полков и 3 батальона, для них закуплено 1100 единиц автотранспорта, включая свыше 100 бронированных машин. На эту информацию Путин отреагировал словами, что чеченские подразделения «воюют уверенно, хорошо, мужественно и героически», у них сложились «очень хорошие контакты» с подразделениями ВС РФ, в том числе между командирами, а генералы «высшего звена» МО РФ считают, что «ребята из Чечни… не подведут».

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