Путин прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС и НАТО

Путин: Украина может вступить в ЕС, но расширение НАТО – угроза для России

МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. Россия не против принятия Украины в Евросоюз, но ее возможное вступление в НАТО считает угрозой для себя, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается НАТО – да, мы всегда были против (вступления Украины в альянс, – ред.), и эта позиция имеет под собой определенные серьезные основания. Поскольку расширение НАТО к нашим границам непосредственно угрожает нашей безопасности", – цитирует Путина РИА Новости.

На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" он также прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС.

"Евросоюз готов такую экономику принять в свой состав? Флаг в руки и вперед", – сказал президент.

По его словам, Украина "без внешней подпитки существовать уже не может" – внешне там сбалансирован бюджет и "более или менее" выровнены макроэкономические показатели, но исключительно за счет ежемесячных многомиллиардных вливаний.

"Где-то четыре-пять миллиардов ежемесячно по разным каналам – это кредиты всякие там, гранты и так далее поступают на Украину. Стоит только это прекратить – все, через неделю все ляжет", – подчеркнул российский лидер.

Радио Sputnik также рассказало, как Путин объяснил продолжение оплачиваемого транзита газа через Украину.