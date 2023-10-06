Разоблачение двойных стандартов евродипломатии.

В начале этой недели в политической жизни Европы состоялось событие, которое прошло незамеченным даже для самой Европы. Речь идёт о так называемом «неформальном заседании» совета глав МИД стран Евросоюза, прошедшем 2 октября в Киеве. Кто-то уже успел окрестить состоявшееся мероприятие «гастрольным туром европейского политического цирка-шапито». Очень точно подмечено, тем более что главная тема повестки «заседания» – кто именно будет финансировать Украину – в современных реалиях очень похожа на цирковой смертельный номер. А всё потому, что на днях Джо Байден утвердил временный бюджет США, где о военной помощи Украине нет ни слова. Этого, впрочем, и следовало ожидать, как и то, что добровольцев-спонсоров киевского режима среди стран ЕС не оказалось, если судить по заявлениям, прозвучавшим на встрече. Европейцы не смогли пообещать ничего конкретного. То есть, непонятная из-за своей внезапности, комичная по своей сути (притащить толпу еврочиновников в Киев «под русские бомбардировки», чтобы в очередной раз «выразить поддержку», разве не смешно?) встреча окончилась ничем. Одним словом – цирк. При этом следует заметить, что больше всех отличился самый главный клоун от евродипломатии – Боррель. Причём ещё до начала неформального заседания.

Выступая перед журналистами, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что предстоящие выборы на Украине — это «не его дело». «Что касается выборов на Украине, это не мое дело, я отвечаю за внешнюю политику Европейского союза, а не за внутреннюю политику отдельных стран, и менее всего — Украины», — отметил он. Смешно, правда?

А как же быть с заявлениями о выборах в Беларуси в 2020 году? Кто в числе первых поспешил заявить о непризнании результатов голосования? Напомним, вернее, вспомним, как три года назад Боррель, клоун со стажем, сумел насмешить весь мир одной фразой, которую до сих пор помнят благодарные поклонники его циркового мастерства. «Для нас совершенно очевидно: мы считаем, что выборы, которые прошли 9 августа, были сфальсифицированы. Поэтому для нас Лукашенко – незаконный президент Украины», – заявил высокопоставленный еврочиновник 15 сентября 2020 года в Брюсселе, выступая в Европейском парламенте. «Украины!» – Александр Григорьевич в тот день, наверное, от души насмеялся на год вперёд.

Но это ещё не всё. Можно вспомнить, как не сующий нос во внутренние дела других стран Боррель выступил в роли эксперта по безопасности (кстати, ему можно), опубликовав на своей странице в Twitter заявление, в котором назвал размещение Беларусью у себя российского ядерного оружия «эскалацией и угрозой европейской безопасности». То есть, тот факт, что на шести авиабазах, расположенных в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции, уже несколько десятков лет хранятся американские ядерные бомбы, для еэсовского функционера не является угрозой безопасности. Настоящий профессионал.

А недавно, в преддверии третьей годовщины президентских выборов в Беларуси, 8 августа на сайте Европейской службы внешних дел опубликовали очередное заявление Борреля. В нём заслуженный циркач ЕС указал, что белорусские власти стали «угрозой для региональной и международной безопасности», вследствие «причинения миграционного кризиса на границах ЕС и поддержки России в войне против Украины». Аплодисменты!!!

Лицемерие западных политиков давно уже стало «притчей во языцех». И этот случай всего лишь ещё одно тому подтверждение. Цирковые буффонады в исполнении «главного европейского дипломата» в принципе не предполагают наличия правды. Например, неоднократно укоряя Беларусь в «миграционном кризисе», Боррель ни разу не упомянул о сотнях тысячах трудовых мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в ЕС по незаконно проданным польскими дипломатами визам. Также он не считает участием в вооружённом конфликте поставки странами ЕС вооружений и военной техники Украине в огромнейших объёмах. Очевидно, что данные факты для «высокого представителя» Евросоюза относятся к разряду «Это другое». Впрочем, на это уже указали в МИД Беларуси.

«Заявления высокого представителя Евросоюза Ж. Борреля, глав внешнеполитических ведомств стран Балтии и Польши, политиков других государств ЕС по случаю очередной годовщины президентских выборов в нашей стране целиком построены на заезженных лживых обвинениях в адрес Беларуси», – сказано в сообщении пресс-службы дипведомства Беларуси. Всё правильно, на все подлые выходки врагов из стана «коллективного Запада» наши дипломаты должны реагировать соответствующим образом. Но почему-то именно здесь хочется привести одну из цитат Марка Твена. «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом», — советовал своим читателям знаменитый американский писатель.

Владимир Вуячич