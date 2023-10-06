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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Почему «Черные дыры» не блокируют морской коридор?

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Почему «Черные дыры» не блокируют морской коридор?
Почему «Черные дыры» не блокируют морской коридор?.
Источник изображения: belvpo.com

Еще 19 июля Минобороны России сделало официальное предупреждение, что с 20 июля все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых идут суда, – вовлеченными в конфликт на стороне Украины.

В свою очередь, Киев, после выхода Москвы из зерновой сделки, сделал аналогичное заявление и немедленно приступил к реализации заявленного. После чего, начались регулярные атаки на корабли ЧФ и места их базирования. Кроме того, ВСУ 5 августа нанесли удар и по гражданскому танкеру Sig, который следовал в российский порт.

Почувствовав безнаказанность и уверенность в своих действия, киевский режим открыл свой альтернативный зерновой коридор, по которому с 16 сентября беспрепятственно прошло более 10 судов. Стоит отметить, что транспорты и танкеры как заходят в украинские порты, так и выходят из них.

В связи с этим возникает ряд вопросов, что мешает ЧФ РФ наносить удары по ним в террводах Украины, есть ли для этого силы и средства?

Оказывается, все есть. В частности подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» или «Черная дыра» могут прекрасно выполнять боевые задачи по блокированию украинского альтернативного коридора.

Напомним, что эти лодки имеют автономность до 45 суток, могут применять не только противокорабельные ракеты, но и минно-торпедное вооружение.

Таким образом, подводные лодки, выходя на боевую службу из Новороссийской ВМБ, могут скрытно выходить на боевые позиции в террводах Украины, где выполнять поставленные задачи по нарушению морских коммуникаций киевского режима. «Черные дыры» могут атаковать суда торпедным и ракетным оружием. Могут осуществлять постановку минных заграждений. В свою очередь, использую возможности космической, воздушной разведки, а также целеуказание самолетами морской авиации ЧФ можно даже одной лодкой в течение месяца «кошмарить» все, что двигается по украинскому коридору.

В любом случае, даже единственная демонстрация такой возможности способна умножить на нуль все усилия Киева. А мировому сообществу продемонстрировать, что заявленное ранее ВПР России не является пустыми словами.

Павел Ковалев

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Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
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