Макрон рассматривает помощь США Украине только как дополнение к европейской

По словам президента Франции, он "ощущает со стороны европейских партнеров стремление продолжать и дальше поддержку Украины"

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассматривает помощь США Украине как дополнение к той поддержке, которую оказывает Европа.

"Даже если у нас в НАТО есть партнер в лице США, который активно вовлечен в процесс, мы должны сами по себе решительно действовать, поскольку речь идет о нашем непосредственном соседе. Американская помощь - это замечательное дополнение, но она не может заменить усилия Европы", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Он отвечал на вопрос о последствиях возможного ослабления поддержки со стороны Вашингтона.

По словам Макрона, он "ощущает со стороны европейских партнеров стремление продолжать и дальше поддержку Украины". "Правда, предстоит еще увидеть, что решит делать Варшава после выборов", - добавил он. Французский лидер отметил, что у него вызвали сожаление заявления, сделанные в ходе предвыборной кампании в Польше, поскольку "они расходились с тем, что говорилось еще несколько месяцев назад".

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет Киеву вооружения. Он сообщил, что его страна сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы. Позднее слова Моравецкого пояснил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее.

Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Но по инициативе Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой партии средств. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. 1 октября хозяин Белого дома заявил, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, и призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что без помощи Запада Киев продержится не больше недели. По его словам, экономика Украины "без регулярных поставок западного вооружения и финансирования существовать уже не может".