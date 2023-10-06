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РИА Новости

Путин заявил, что в России нет ЧВК

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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Путин: в России нет ЧВК и соответствующих законов

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК — это наименование, созданное журналистами, завил президент Владимир Путин.

"Это было журналистское наименование "частная военная компания". В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало. Тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что он не был основан на законе", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам президента, участие бойцов группы "Вагнер" было вызвано необходимостью "на поле боя". Глава государства подтвердил, что не стал возражать против предложения Минобороны по участию бойцов "Вагнера" в боевых действиях, потому что "люди действовали добровольно".

"У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования (частные военные компании)", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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1 комментарий
№1
06.10.2023 08:37
Очень странные заявления- необходимость в использовании ЧВК есть, а мнения о нужности ЧВК нет. ЧВК существуют давно, но закона нет. И это говорит человек, чья ответсвенность за принятие такого закона существенна. Саботирование поставок боеприпасов Вагнеру в Артемовске, приведшее к повышенным человеческим жертвам, названо корявым опытом. Но, может быть, под корявым опытом подразумевалось само взятие Артемовска?
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