"Машина не тронулась". Юрист о договоре, запрещающем ядерные испытания

Юрист Сазонова о договоре, запрещающем ядерные испытания: машина не тронулась

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность отказа России от участия в договоре о запрете ядерных испытаний. В эфире радио Sputnik юрист-международник Кира Сазонова рассказала, о каком документе идет речь.

Россия может зеркально ответить США, которые до сих пор не ратифицировали договор о запрете испытаний ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали", – напомнил он. Теоретически Госдума может принять решение об отзыве документа о ратификации, сказал президент.

В эфире радио Sputnik юрист-международник, политолог Кира Сазонова отметила, что договор, о котором шла речь на заседании клуба "Валдай", так и не вступил в силу.

"Президент подчеркнул, что мы поддерживаем концепцию ядерного сдерживания, нераспространения. <…> Это договор, который не вступил в силу. То есть его нет. Он существует только как некая форма того, что называется международно-правовым обычаем. Государства добровольно взяли на себя это обязательство, но сам договор, как юридическая машина, еще не тронулся с места в силу целого ряда причин. Да, не проводятся испытания большей частью ядерного клуба, и это жест доброй воли", – сказала Кира Сазонова.

Отказ от ратификации договора не будет означать, что Россия нарушит этот "обычай", пояснила она.

Юрист напомнила, при каких обстоятельствах было инициировано заключение договора.

"Ядерные испытания проводились с момента, когда была ликвидирована ядерная монополия США, в течение всей второй половины XX века, примерно до середины 90-х годов. <…> А к середине 90-х все выдохнули и решили, что наступил прекрасный момент, чтобы инициировать договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний", – добавила Кира Сазонова.

При этом существует другой документ, вступивший в силу и действующий, который запрещает проведение испытаний ядерного оружия в атмосфере, под водой и в космосе, продолжила она.

"Дело в том, что договор, который вступил в силу и действует, тоже есть. Это знаменитый Московский договор 1963 года – уже из названия видно, что это инициатива Советского Союза. Там есть запрет испытаний ядерного оружия в трех средах: на земле, в космосе и под водой", – уточнила Кира Сазонова.