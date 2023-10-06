"Машина не тронулась". Юрист о договоре, запрещающем ядерные испытания

Юрист Сазонова о договоре, запрещающем ядерные испытания: машина не тронулась
Президент РФ Владимир Путин допустил возможность отказа России от участия в договоре о запрете ядерных испытаний. В эфире радио Sputnik юрист-международник Кира Сазонова рассказала, о каком документе идет речь.
Россия может зеркально ответить США, которые до сих пор не ратифицировали договор о запрете испытаний ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали", – напомнил он. Теоретически Госдума может принять решение об отзыве документа о ратификации, сказал президент.
В эфире радио Sputnik юрист-международник, политолог Кира Сазонова отметила, что договор, о котором шла речь на заседании клуба "Валдай", так и не вступил в силу.
Отказ от ратификации договора не будет означать, что Россия нарушит этот "обычай", пояснила она.
Юрист напомнила, при каких обстоятельствах было инициировано заключение договора.
При этом существует другой документ, вступивший в силу и действующий, который запрещает проведение испытаний ядерного оружия в атмосфере, под водой и в космосе, продолжила она.