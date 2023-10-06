Генеральная Ассамблея ООН мира не принесла

Сторонники урегулирования украинского конфликта путем переговоров теперь надеются на выборы президента США

Оказалась несостоятельной надежда сторонников мирного урегулирования украинского конфликта на достижение неких принципиальных договоренностей между основными его участниками в ходе 78-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (78 ГА ООН). Через месяц в США стартует избирательная кампания, и теперь благие пожелания связаны с ней.

Действующий президент США Джозеф Байден стал единственным из лидеров сверхдержав, выступившим на 78 ГА ООН. По сути, он лишь повторил давно известные подходы коллективного Запада к основным вопросам международной политики с акцентом на «мир, основанный на правилах». Несмотря на возраст (в ноябре ему исполнится 81 год), усиливающиеся признаки деменции и набирающий силу скандал вокруг проделок своего сына Хантера, Джозеф намерен снова выступить кандидатом на высший пост государства от Демократической партии. Однако теперь ему будет противостоять не только старый соперник Дональд Трамп (45-й президент США), но и ряд молодых лидеров. Так, например, 37-летний бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии. Его популярность среди простых американцев растет с каждым публичным выступлением.

Накануне Генассамблеи Вашингтон предпринимал отчаянные попытки договориться с Пекином. Кульминацией стали двухдневные переговоры на Мальте между американской командой во главе с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и китайской делегацией, ведомой Ван И, вновь назначенным на пост министра иностранных дел КНР. По их завершении Ван И отравился в Россию, где 20 сентября встретился с президентом Владимиром Путиным.

Последующие события показали, что никакого принципиального согласия в треугольнике Вашингтон-Пекин-Москва достигнуто не было.

Окончательно это стало ясно по тому факту, что председатель КНР Си Цзиньпин (как и президент РФ Путин) в Нью-Йорк не приехал и на 78 ГА ООН выступать не стал.

Не дала повода к оптимизму и речь украинского президента Владимира Зеленского: он продолжает стоять на прежней позиции, требуя отвода Российской армии на госграницу 1991 года.

Между тем на сайте ООН по теме 78 ГА ООН заявлялось следующее: «Мировые лидеры собрались вместе, чтобы принять участие в ежегодных общих прениях высокого уровня по теме «Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: ускорение действий по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и достижению сформулированных в ней целей в области устойчивого развития ради мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех». Главы государств и правительств, а также министры изучили варианты решения взаимосвязанных глобальных проблем, способствующие укреплению мира и безопасности и устойчивому развитию».

К сожалению, упомянутые выше «варианты решения глобальных проблем», приемлемые для всех членов Совета Безопасности ООН, с высокой трибуны так и не прозвучали. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал следующее. «Современный мир становится неуправляемым и «слетает с катушек» (буквально, англ.: becoming unhinged), растет геополитическая напряженность, нарастают глобальные проблемы, и мы, похоже, не способны объединить усилия, чтобы их решить».

По его словам, всем нужно меняться в ногу со временем, а «само по себе нынешнее стремительное продвижение к многополярному миру во многом позитивно, поскольку открывает новые возможности для справедливости и сбалансированности в международных отношениях». Однако при всех своих достоинствах «многополярность как таковая не может гарантировать мира, поэтому многополярный мир нуждается в сильных и эффективных многосторонних институтах», – разочарованно произнес Гутерриш.

Представитель Москвы выступал 23 сентября, отметив готовность к мирным переговорам, но одновременно и нежелание рассматривать предложение о (временном) прекращении огня. Кремль не собирается подталкивать украинского президента Зеленского к отмене введенного им запрета на переговоры с Путиным и давать ему какие-то «ангажементы». А так называемая формула мира, предложенная Киевом, абсолютно не приемлема.

Не садясь за стол переговоров (последняя личная встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена прошла в Женеве 16 июня 2021 года – более чем за полгода до начала СВО), Москва и коллективный Запад пришли к общему пониманию, что конфликт на Украине должен решаться на поле боя.

В дни проведения 78 ГА ООН и по ее завершении ведущие СМИ стран Запада выпустили большое число количество публикаций, посвященных анализу хода боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и дальнейшей перспективе развития ситуации на фронте. Газета New York Times написала так: «Если суммировать успехи обеих сторон, то Россия теперь контролирует почти на 200 кв. миль больше территории на Украине по сравнению с началом года». Словом, так называемое летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не привело к сокрушительному поражению группировки Российской армии в зоне СВО, как на то рассчитывали на Западе.

«Стратегия на Украине для русских заключается в том, чтобы позволить украинцам напасть на сильные укрепления вдоль линии фронта, убить как можно больше людей и уничтожить как можно больше западной техники», – пишет New York Times. Осмыслив ситуацию, авторы публикации сделали для себя следующий вывод: «быстрой победы не будет, поэтому Америке и ее союзниками необходимо готовиться к затяжному вооруженному конфликту».

Между тем изначально конфликт на Украине планировался Западом как война на истощение. Там предполагали, что Российская армия в скоротечной, но очень кровавой кампании возьмет под контроль если не всю территорию Украины, то ее большую часть. А далее последует длительная, на десятилетия, партизанская война, ведомая ушедшими в подполье украинскими националистами. По факту СВО идет по иному сценарию.

Все больше военнослужащих ВСУ, главным образом набранных по всеобщей мобилизации, сдается в плен. Для тех, кто не хочет воевать, с середины лета работают специальные радиостанции. Согласно сообщению ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб, по состоянию на начало октября, около 10 тыс. украинских военнослужащих уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга». Сдавшихся украинских военнослужащих обеспечивают питанием и необходимой медицинской помощью.

Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, украинские офицеры убили своих солдат из числа тех, кто пытался сдаться в плен российским войскам на западной окраине Клещеевки под Артемовском (Бахмутом). В подтверждение своих слов Кадыров опубликовал видео с двумя украинскими солдатами, которых взяли в плен бойцы отряда специального назначения «Ахмат» (командир – генерал-майор милиции Апты Алаутдинов) вместе с военнослужащими 4-й бригады 2-го Армейского корпуса и 346-й бригады Российской армии.

Нежелание продолжать участие в боевых действиях выражают многие военнослужащие ВСУ. По этой причине киевский режим принял решение отвести в тыл целое соединение с самого напряженного участка фронта. В сообщении МО РФ от 30 сентября говорится: «Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь».

Владимир Карнозов