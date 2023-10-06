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ТАСС

Bild: власти ФРГ не намерены поставлять Киеву ракеты Taurus

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Ракета Taurus
Ракета Taurus.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Отказ исходит из ведомства Олафа Шольца, пишет газета

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Как пишет газета Bild, отрицательный ответ исходит непосредственно из Ведомства федерального канцлера.

Сам глава правительства ФРГ Олаф Шольц и его доверенные лица молчат о причинах. Однако в конфиденциальных беседах с членами Бундестага, как указывает Bild, они привели несколько аргументов относительно того, почему Германия не может поставлять Киеву эти системы вооружений.

Во-первых, отмечает издание, опасения вызывает возможное использование Украиной Taurus для нанесения ударов по территории России. Во-вторых, Бундесверу (Вооруженным силам ФРГ), по мнению якобы членов Бундестага, придется направить персонал на Украину вместе с ракетами. Кроме того, для доставки Taurus потребуется мандат Бундестага. Еще одним аргументом против поставок крылатых ракет Киеву является проблема с геоданными. Дело в том, что ракеты используют особые геоданные, передавать которые украинской стороне должны будут непосредственно германские военные - на месте или в удаленном режиме.

Однако истинной причиной отказа, как сообщили Bild несколько источников, стали опасения Шольца относительно того, что Украина будет наносить удары по Крымскому мосту ракетами Taurus. По мнению канцлера, это может быть воспринято Россией как эскалация.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
SCALP
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