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РИА Новости

Россия может отозвать договор о запрете ядерных испытаний, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Путин: РФ может отозвать договор о запрете ядерных испытаний

МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. Россия может зеркально ответить США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.

Заявление он сделал на пленарном заседании 20-й встречи международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Я слышу призывы начать испытание ядерного оружия, вернуться к испытаниям. Не здесь, вот что бы сказал: США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали", – сказал Путин.

Президент добавил, что не готов сейчас рассуждать о необходимости проведения испытаний ядерного орудия, но можно принять зеркальные шаги в отношениях с Соединенными Штатами.

"Но это вопросы (отзыв решения о ратификации находится в компетенции, – ред.) депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", – заявил Путин.

Радио Sputnik рассказало, как, по словам депутата Госдумы Леонида Ивлева, Россия спасла мир от ядерной катастрофы.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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