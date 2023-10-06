Россия может отозвать договор о запрете ядерных испытаний, заявил Путин

Путин: РФ может отозвать договор о запрете ядерных испытаний

МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. Россия может зеркально ответить США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.

Заявление он сделал на пленарном заседании 20-й встречи международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Я слышу призывы начать испытание ядерного оружия, вернуться к испытаниям. Не здесь, вот что бы сказал: США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали", – сказал Путин.

Президент добавил, что не готов сейчас рассуждать о необходимости проведения испытаний ядерного орудия, но можно принять зеркальные шаги в отношениях с Соединенными Штатами.

"Но это вопросы (отзыв решения о ратификации находится в компетенции, – ред.) депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", – заявил Путин.

Радио Sputnik рассказало, как, по словам депутата Госдумы Леонида Ивлева, Россия спасла мир от ядерной катастрофы.