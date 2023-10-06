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ТАСС

Мадрид направит Киеву шесть систем ПВО Hawk

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Источник изображения: topwar.ru

Они будут использоваться для защиты гражданских объектов и критически важной инфраструктуры, а "также для защиты нового зернового коридора"

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Испании передаст Украине шесть систем противовоздушной обороны Hawk для защиты зернового коридора. Об этом сообщила пресс-служба кабмина королевства.

В рамках начавшегося в Гранаде саммита Европейского политического сообщества исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес провел двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам было объявлено о том, что "правительство Испании предоставит Украине шесть установок Hawk" для защиты гражданских объектов и критически важной инфраструктуры, а "также для защиты нового зернового коридора".

Ранее было объявлено, что Мадрид предложил передать Киеву новые системы противовоздушной обороны и для борьбы с дронами, а также оборудование для разминирования. 

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Страны
Испания
Украина
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