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ТАСС

СМИ: Италии нужно два года для восстановления запасов оружия, переданного Украине

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Как отметила газета Il Messaggero, Риму сложно продолжать поддерживать Киев без риска истощения своих арсеналов

РИМ, 5 октября. /ТАСС/. Как минимум два года потребуется Италии, чтобы восстановить запасы вооружений, которые были переданы Украине. Об этом пишет газета Il Messaggero со ссылкой на оценки компаний, которые занимаются производством боеприпасов.

Как отмечает издание, Риму сложно продолжать поддерживать Киев без риска истощения своих арсеналов, причем это касается не только Италии. Поэтому, по данным газеты, прежде чем направить Украине очередной - восьмой по счету - пакет военной помощи, министерство обороны республики проведет тщательный анализ, и речь идет "не о днях или неделях, а, скорее всего, о месяцах".

Издание также напомнило о заявлениях главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто, который ранее подчеркивал, что Рим не располагает неограниченными ресурсами для оказания помощи Киеву.

Вечером 4 октября Крозетто провел разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым, который утверждал, что обсуждал с итальянским министром в том числе "ракетные комплексы дальнего действия". Крозетто говорил, что Рим продолжит поддерживать Киев, "отдавая предпочтение пути диалога".

Италия передала Украине семь пакетов военной помощи, только один из которых был подготовлен нынешним правительством. Хотя перечень поставляемого засекречен, известно, что в последний на данный момент пакет входил зенитный ракетный комплекс SAMP-T. По данным экспертов по военной промышленности, Рим исчерпал запасы оружия, которое может быть передано Киеву. 

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Страны
Италия
Украина
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