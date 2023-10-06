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ТАСС

Путин: "Сармат" вскоре будет массово производиться и встанет на боевое дежурство

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Источник изображения: Владимир Смирнов/ ТАСС

По словам президента, в России сейчас "практически закончили работу над современными видами стратегического оружия", о которых говорили еще несколько лет назад

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия в ближайшее время перейдет к массовому производству и постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат", заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай.

"Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их (комплексов - прим. ТАСС) массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время", - отметил глава государства.

Как указал президент, в России сейчас "практически закончили работу над современными видами стратегического оружия", о которых говорилось еще несколько лет назад. "Проведено последнее успешное испытание "Буревестника", крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой", - отметил глава государства. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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