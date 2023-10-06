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РИА Новости

Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты "Буревестник"

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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

Путин: проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты "Буревестник"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой", — отметил президент.

О создании новых видов вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, в том числе "Буревестника", глава государства сообщил 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному Собранию.

"Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.

Кроме того, российский лидер сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время.

"Мы фактически закончили работу над "Сарматом" — над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", — уточнил Путин.

"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".

Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.

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Россия
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Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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