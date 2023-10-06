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Деловая газета "Взгляд"

Путин назвал шесть принципов нового миропорядка

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: @ Григорий Сысоев/РИА Новости

Открытый, многообразный, представительный, безопасный, справедливый и равноправный мир – мир, к которому стремится Россия, заявил президент страны Владимир Путин.

В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг российский лидер перечислил шесть пунктов, описывающих мир, к которому стремится Россия, передает РИА "Новости".

"Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда – вот к чему надо стремиться", – сказал Путин.

"Второе: мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития", – продолжил российский лидер. Он заявил, что "навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя", должно быть запрещено. "Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов", – подчеркнул Путин.

"Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на тех уровнях, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать", – заявил президент.

Четвертым пунктом глава государства назвал всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех: от великих, больших государств до малых стран. Он отметил важность избавления международных отношений от "блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны". "Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности остальных", – сказал Путин. "И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров "второго сорта" или как на изгоев или дикарей", – отметил он.

Пятый пункт – справедливость для всех. "Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя – и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии, именно так", – заявил российский лидер.

"Шестое: мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран", – сказал Путин. Он подчеркнул, что "больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, прежде всего от богатых и сильных. Это не просто естественное состояние международного сообщества, это квинтэссенция всего исторического опыта человечества".

"Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами, и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег", – подытожил президент.

Ранее Путин назвал условие для установления прочного мира.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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