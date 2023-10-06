Путин назвал шесть принципов, к реализации которых стремится Россия

Путин: Россия стремится к многообразному, справедливому и безопасному миру

МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал принципы, которых Россия хочет придерживаться и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех друзей и коллег.

"Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое – мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда", – цитирует Путина РИА Новости.

Вторым принципом он назвал многообразие мира, которое должно не только сохраняться, но и быть фундаментом всеобщего развития.

"Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено", – считает президент.

Третьим принципом, по словам российского лидера, является максимальная представительность.

"Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений", – заявил Путин.

Он добавил, что решения должны приниматься на том уровне, на котором они наиболее эффективны, и теми участниками, которые способны внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы.

"Не один решает за всех и не все даже решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать", – пояснил президент.

Четвертый названный им принцип – всеобщая безопасность и прочный мир, построенные на интересах всех – от великих государств до малых стран. Чтобы этого достигнуть, важно освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны.

"Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта или как на изгоев или дикарей", – подчеркнул Путин.

Пятый принцип – это справедливость для всех.

"Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя, и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития", – считает президент.

Шестое место в списке заняло равноправие – по словам российского лидера, больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от более богатых или сильных.

"Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества", – заключил Путин.

Ранее радио Sputnik писало, что, по словам Путина, Россией никто не будет управлять извне.