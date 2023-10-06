Bell Textron приступает к поставке ВС Аргентины вертолетов Белл-407GXi

ЦАМТО, 5 октября. Как ожидается, в ближайшее время компания Bell Textron Canada Ltd. поставит командованию ВВС Аргентины первый (из шести заказанных для ВВС и СВ страны в марте этого года) вертолет Белл-407GXi.

Фотографии первого вертолета, получившего р.н. H-111 и серо-оранжевую окраску, ранее использовавшуюся участвовавшими в снабжении антарктических станций Ми-171Е и "Чинук", опубликовал известный оборонный ресурс Pucara Defensa. Согласно его информации, следующие два вертолета будут поставлены в 2024 году СВ, затем еще два – ВВС, а последняя машина – вновь СВ.

Как планируется, первый вертолет будет использоваться для проведения спасательных операций в Андах, где заменит устаревший SA-315B "Лама".

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года своим решением без проведения тендера Объединенный комитет начальников штабов ВС Аргентины выбрал компанию Bell Textron поставщиком шести вертолетов Белл-407GXi. Стоимость закупки составляет 32,42 млн. долл. Три вертолета будут поставлены СВ Аргентины, еще три получат ВВС. Все шесть вертолетов будут выполнены в конфигурации, необходимой для проведения поисково-спасательных операций в гористой местности Аргентины.

Контракт на поставку вертолетов был подписан Министерством обороны Аргентины с компанией Bell Textron Canada Ltd. в мае 2023 года при посредничестве Канадской коммерческой корпорации.

Белл-407GX отличается просторным многофункциональным салоном, в котором размещается до 6 пассажиров (может переоборудоваться для различных задач и перевозки различных грузов). Вертолет оснащен газотурбинным двигателем Rolls-Royce 250-C47B с цифровой системой контроля работы FADEC мощностью 606 кВт, развивает максимальную крейсерскую скорость 246 км/ч, может нести полезную нагрузку массой 1137 кг, максимальная дальность полета – 675 км.