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ТАСС

Ростех начал поставлять в войска САО "Флокс", способное стрелять снарядами и минами

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Опытный образец 120-мм самоходного орудия 2С40 "Флокс" разработки АО "ЦНИИ "Буревестник" на полигоне Смолино (Нижегородская область), 10.06.2021
Опытный образец 120-мм самоходного орудия 2С40 "Флокс" разработки АО "ЦНИИ "Буревестник" на полигоне Смолино (Нижегородская область), 10.06.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Скорострельность позволяет "Флоксу" вести огонь в режиме "одновременного огневого налета", когда сразу несколько снарядов, последовательно выпущенных на разных углах возвышения орудия, одновременно достигают цели

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" начала поставку в войска новейшего 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) "Флокс", которое может стрелять как артиллерийскими снарядами, так и минометными минами. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех приступил к передаче в войска партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий "Флокс". Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию. Бронированная кабина и отсеки для боеприпасов обеспечивают на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса", - рассказали там.

Скорострельность позволяет "Флоксу" вести огонь в режиме "одновременного огневого налета", когда сразу несколько снарядов, последовательно выпущенных на разных углах возвышения орудия, одновременно достигают цели.

Кроме того, орудие может без снижения темпа стрелять как снарядами, так и минами, сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев. "Флокс" обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа. В сочетании с относительно невысокой ценой все это делает орудие доступным и востребованным в войсках", - привели его слова в пресс-службе.

О старте серийного производства "Флокса" сообщалось в 2022 году. Это орудие смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля "Урал-4320" с колесной формулой 6х6. Орудие разработано в рамках ОКР "Набросок". Главная особенность нового САО заключается в том, что оно является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Ростех
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