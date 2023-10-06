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Военное обозрение

Силы американской коалиции в Сирии сбили турецкий БПЛА ANKA-S

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Источник изображения: topwar.ru

Силы международной военной коалиции, возглавляемой США, сбили в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в турецкий разведывательно-ударный БПЛА ANKA-S.

Как сообщает телеканал Al-Mayadeen, турецкий беспилотник был сбит в районе поселения Телль-Бейдар. Беспилотник был обнаружен в воздушном пространстве над базой проамериканской коалиции, после чего был сбит ракетой противовоздушной обороны. Предположительно, турецкий беспилотник был задействован для атак на позиции поддерживаемых США курдских формирований.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер подчеркнул, что все объекты, имеющие отношение к деятельности признанной Анкарой террористической организацией Рабочей партии Курдистана на территории Сирии и Ирака являются законными целями армии Турции. По его словам, вооруженные силы Турции намерены продолжать борьбу с терроризмом с нарастающей интенсивностью.

США и союзные им страны в 2014 году начали проведение на территории Сирии и Ирака операцию "Непоколебимая решимость" против группировки ИГ* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Однако, в то время, как в Ираке они действуют с разрешения властей этой страны, то руководство Сирии такого разрешения не давало.

Таким образом, американская армия незаконно удерживает под контролем территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Эль-Хасеке, где, конечно же по случайности, расположены крупнейшие разведанные нефтяные и газовые месторождения.

Сирийское правительство неоднократно называло американское военное присутствие на территории страны государственным пиратством и оккупацией с целью неприкрытого разграбления природных ресурсов.

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Ирак
Сирия
США
Турция
Проекты
БПЛА
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