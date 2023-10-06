Путин назвал причины для применения Россией ядерного оружия

Путин заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Военную доктрину

МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. В Военной доктрине РФ обозначены две причины возможного применения ядерного оружия: удар по территории страны и угроза существования государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Военную доктрину, поскольку сейчас ни одна из названных причин не является актуальной.

"Нужно ли нам это (Военную доктрину, – ред.) менять? А зачем? Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства <...> Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России", – подчеркнул Путин.

Радио Sputnik рассказало, как, по словам депутата Госдумы Леонида Ивлева, Россия спасла мир от ядерной катастрофы.