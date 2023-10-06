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РИА Новости

Путин назвал причины для применения Россией ядерного оружия

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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Путин заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Военную доктрину

МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. В Военной доктрине РФ обозначены две причины возможного применения ядерного оружия: удар по территории страны и угроза существования государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Военную доктрину, поскольку сейчас ни одна из названных причин не является актуальной.

"Нужно ли нам это (Военную доктрину, – ред.) менять? А зачем? Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства <...> Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России", – подчеркнул Путин.

Радио Sputnik рассказало, как, по словам депутата Госдумы Леонида Ивлева, Россия спасла мир от ядерной катастрофы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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