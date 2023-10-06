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РИА Новости

Путин сообщил об изменении статуса российских миротворцев в Карабахе

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Бабушкин

Путин: статус российских миротворцев в Карабахе изменился

МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. Статус российских миротворцев претерпел изменения после признания Нагорного Карабаха азербайджанским, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании 20-й встречи международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха, как части Азербайджана", – сказал российский лидер.

Путин добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев призывал российскую сторону договариваться о статусе миротворцев на двусторонней основе.

"На одной из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит: "Ну, вот видите, все признали, что Карабах наш, ваши миротворцы там находятся на нашей территории". Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после статуса Карабаха как части Азербайджана. Он говорит: "Ваши военные находятся на нашей территории, давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе". Ну, а премьер (Армении Никол) Пашинян подтвердил: "Да, вам нужно теперь договариваться на двусторонней основе"", – рассказал российский лидер.

Минобороны Азербайджана 19 сентября начало "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе. В Ереване охарактеризовали это как проявление агрессии.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было прописано, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Радио Sputnik сообщало, что в Нагорном Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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