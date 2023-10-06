Путин сообщил об изменении статуса российских миротворцев в Карабахе

Путин: статус российских миротворцев в Карабахе изменился
МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. Статус российских миротворцев претерпел изменения после признания Нагорного Карабаха азербайджанским, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании 20-й встречи международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев призывал российскую сторону договариваться о статусе миротворцев на двусторонней основе.
Минобороны Азербайджана 19 сентября начало "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе. В Ереване охарактеризовали это как проявление агрессии.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было прописано, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Радио Sputnik сообщало, что в Нагорном Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики.