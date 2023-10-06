Войти
ТАСС

Российский комплекс мониторинга за космическим мусором в ЮАР работает на полную мощность

539
0
+1
ОЭК ОКМ
Российская станция оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ) производства АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", установленная в Бразилии на территории обсерватории Пико дос Диас (OPD). Итажуба (штат Минас-Жерайс), апрель 2017 года.
Источник изображения: EPTV

Исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства Хумбулани Мудау заявил, что проводится работа по обучению африканских специалистов

БАКУ, 5 октября. /ТАСС/. Открывшийся в ЮАР в июле 2023 года российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ) работает на полную мощность, проводится работа по обучению африканских специалистов. Об этом заявил ТАСС исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства (САНСА) Хумбулани Мудау на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

"Мы запустили этот комплекс, сейчас он работает на полную мощность, наши российские партнеры обучают африканских специалистов работе с этой системой", - сказал он.

Мудау выразил уверенность, что российский комплекс мониторинга внесет весомый вклад в исследование космоса и защиту южноафриканских космических объектов.

По его словам, сотрудничество с Роскосмосом поможет Претории в обеспечении развития космической экономики.

В конце июля в ЮАР открылся российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора. Станция была построена в рамках контракта предприятия НПК СПП (входит в Роскосмос) и Южноафриканского национального космического агентства. Она может обнаруживать космический мусор на высотах от 120 км до 40 тыс., а также определять угловые координаты космических объектов и идентифицировать с базой данных.

Международный астронавтический конгресс - ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Международной астронавтической федерации (МАФ) и является одним из главных космических событий. В 2022 году Россия не участвовала в конгрессе, поскольку большинству членов делегации было отказано в визах, несмотря на то что РФ с 1993 года является членом МАФ и представлена в бюро этой организации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
ЮАР
Компании
Роскосмос
Похожие новости
04.10.2023
Турция, Бразилия и ЮАР выразили интерес к участию в проекте российской орбитальной станции - глава "Роскосмоса"
28.08.2023
Из пушек по воробьям с небывалой эффективностью
26.06.2019
Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 14:31
  • 55755
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 14:25
  • 49
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 06.10 13:24
  • 41
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.10 12:01
  • 120
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 06.10 10:57
  • 32
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 06.10 10:07
  • 0
Литвинизм в Литве — угроза безопасности
  • 06.10 08:37
  • 1
Путин заявил, что в России нет ЧВК
  • 06.10 05:06
  • 7
Фрегаты для Черного моря
  • 06.10 02:34
  • 0
О военно-морском флоте и терминах
  • 05.10 12:53
  • 2
В Монако представили скоростную частную подлодку
  • 05.10 12:32
  • 0
Почему «Черные дыры» не блокируют морской коридор?
  • 05.10 12:12
  • 0
Разоблачение двойных стандартов евродипломатии
  • 05.10 10:04
  • 1
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 04.10 12:15
  • 2
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 10:25
  • 14
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков