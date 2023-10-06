В Кремле ответили на вопрос о создании пункта базирования ВМФ в Абхазии

Песков переадресовал Минобороны вопрос о переводе флота РФ в Новороссийск

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вопросы, связанные с дислокацией кораблей, воинских частей, в компетенции Министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я никак не могу это комментировать. Естественно вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это вопросы в компетенции министерства обороны", - ответил Песков на просьбу журналистов подтвердить информацию о том, что пару дней назад Россия перевела большую часть своего флота из Севастополя в Новороссийск и что Россия собирается создать пункт базирования в Абхазии.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что в республике появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота РФ.