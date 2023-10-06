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РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о создании пункта базирования ВМФ в Абхазии

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Флаг ВМФ РФ на боевом корабле
Флаг ВМФ РФ на боевом корабле.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Песков переадресовал Минобороны вопрос о переводе флота РФ в Новороссийск

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вопросы, связанные с дислокацией кораблей, воинских частей, в компетенции Министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я никак не могу это комментировать. Естественно вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это вопросы в компетенции министерства обороны", - ответил Песков на просьбу журналистов подтвердить информацию о том, что пару дней назад Россия перевела большую часть своего флота из Севастополя в Новороссийск и что Россия собирается создать пункт базирования в Абхазии.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что в республике появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
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