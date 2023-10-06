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ВМС Бразилии приступили к строительству первой подводной лодки с атомной энергетической установкой, сообщает Defensa.com. Постройка субмарины будет вестись на государственном судостроительном комплексе Itaguai Naval Complex в Итагуаи в штате Рио-де-Жанейро.

4 октября Главное управление ядерного и технологического развития (Direccion General de Desarrollo Nuclear y Tecnologico – DGDNTM) ВМС Бразилии провело церемонию резки стали для квалификационной секции новой атомной субмарины. Таким образом, дан официальный старт строительства первой атомной подводной лодки для бразильского флота.

Как следует из публикации, строительство квалификационной секции необходимо для подтверждения того, что бразильские судостроители делают все правильно и никаких эксцессов при постройке самой АПЛ не будет. В общем, это такой специальный экзамен, после сдачи которого можно будет приступать к постройке корпуса.

В октябре 2020 года Бразилия начала сборку прототипа ядерного реактора, предназначенного для перспективной атомной подводной лодки проекта PROSUB, программа по разработке атомной подлодки стартовала в 2008 году. Проект основан на дизель-электрических подводных лодках проекта "Скорпен" французского производства, так как Франция в 2009 году передала Бразилии все технологии по данному проекту.

Планируется, что новая бразильская атомная лодка будет многоцелевой. Субмарина водоизмещением 6 тысяч тонн при длине 100 метров и ширине 9,8 метра получит ядерный реактор мощностью 48 мегаватт. Заявленная скорость подводного хода - 25 узлов, глубина погружения - до 350 метров. В качестве вооружения заявлены противокорабельные и крылатые ракеты, а также шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра.

Спуск АПЛ на воду запланирован на 2030 год, включение "Алваро Алберто" в состав ВМС Бразилии в 2032-м. Отметим, что это будет первая атомная субмарина в составе бразильского флота.