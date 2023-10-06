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ТАСС

Евродепутаты поддержали выделение €50 млрд на поддержку Киева до 2027 года

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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Депутаты Европарламента выступили за то, чтобы механизм, как и новый бюджет, был одобрен как можно скорее, поскольку "с 2024 года не будет никаких положений о помощи Украине"

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали проект Еврокомиссии о создании механизма обеспечения финансирования для оказания помощи Украине до 2027 года в размере €50 млрд. Об этом сообщила пресс-служба ЕП.

"Комитеты по бюджету и иностранным делам ЕП <...> внесли поправки и одобрили предложение о выделении €50 млрд на поддержку механизма восстановления, реконструкции и модернизации Украины с 2024 года", - гласит коммюнике.

Евродепутаты выступили за то, чтобы механизм, как и новый бюджет, был одобрен как можно скорее, поскольку "с 2024 года не будет никаких положений о помощи Украине". Что же касается корректив, то парламентарии выдвинули в качестве одного из ключевых требований использование для восстановления Украины активов России или других юридических или физических лиц, непосредственно связанных с украинским конфликтом. Также они предложили усилить положения о борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями в использовании средств ЕС на Украине.

Отдельно парламентарии выступили за создание специального интернет-портала, где бы публиковались данные о финансовых операциях в пользу Киева. Кроме того, политики выступили за обнародование и тех средств, которые Украина получает от третьих стран и международных организаций. План реформ для республики предлагается разрабатывать при участии Европарламента.

Проект доклада по этой теме будет выдвинут на голосование во время пленарной сессии в Страсбурге с 16 по 19 октября. "Переговоры со странами-членами могут начаться, как только Совет ЕС выработает общую позицию", - уточняется в заявлении пресс-службы.

В июне Еврокомиссия объявила о намерении обеспечить бюджетное финансирование Украины в период с 2024 по 2027 год на уровне €50 млрд. Это составляет примерно €1,04 млрд в месяц, что не соответствует заявленной цели удвоения помощи Евросоюза Киеву, поскольку в текущем году она составляет €1,5 млрд в месяц. 

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