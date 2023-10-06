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РИА Новости

Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии

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Сторожевой катер типа "Соболь" в порту Очамчира
Сторожевой катер типа "Соболь" в порту Очамчира.
Источник изображения: © РИА Новости / Вячеслав Попов

Бондарев: пункт ВМФ РФ в Абхазии повысит обороноспособность Москвы и Сухума

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Размещение пункта постоянного базирования кораблей ВМФ РФ в Очамчырской бухте повысит обороноспособность как России, так и Абхазии, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота РФ появится в Очамчырской бухте, соответствующее соглашение уже подписано.

"В свете происходящих геополитических событий это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что на протяжении 2000-х годов Очамчырская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. "Сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ", - заключил политик.

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  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Персоны
Бондарев Виктор
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