Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии

Бондарев: пункт ВМФ РФ в Абхазии повысит обороноспособность Москвы и Сухума

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Размещение пункта постоянного базирования кораблей ВМФ РФ в Очамчырской бухте повысит обороноспособность как России, так и Абхазии, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота РФ появится в Очамчырской бухте, соответствующее соглашение уже подписано.

"В свете происходящих геополитических событий это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что на протяжении 2000-х годов Очамчырская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. "Сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ", - заключил политик.