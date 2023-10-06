В США ужаснулись ядовитой самодельной технике украинцев

Forbes: ВСУ используют вредную для здоровья экипажа самодельную боевую технику

Самодельная украинская боевая машина БМД-ПРП опасна для собственного экипажа, пишет Forbes. При стрельбе ее пушка извергает много белого дыма, которым нельзя дышать. Более того, из-за этого ее проще обнаружить.

Странная бронированная машина, изрыгающая белый дым при стрельбе из автоматической пушки, – это токсичное напоминание об одной из самых досадных проблем украинских вооруженных сил.

У украинцев всегда было слишком мало боевых машин пехоты, и этот острый дефицит сохраняется.

Когда в феврале 2022 года Москва начала свою специальную военную операцию, у украинской армии было около 1200 боевых машин пехоты, в основном оставшиеся с советских времен БМП-1. К настоящему моменту Россия уничтожила или захватила почти 700 из этих машин.

Чтобы компенсировать огромные боевые потери, Украина взяла со складов несколько сотен старых БМП. Кроме того, иностранные союзники Киева пообещали предоставить ей еще около трех тысяч единиц этой техники и более легких бронетранспортеров.

То есть в распоряжении Украины должно появиться дополнительно более двух тысяч БМП и БТР. Или даже более трех тысяч, если добавить к ним тысячу бронированных грузовиков, которые Киев тоже получил и которые он использует в качестве заменителей БМП.

Но трех тысяч дополнительных машин все равно слишком мало. Особенно с учетом того, что за последние два года украинские вооруженные силы увеличились примерно вдвое и существенно "потяжелели".

Постоянная нехватка БМП вызывает у Киева немалую досаду. Поэтому, комбинируя и меняя башни и шасси, которые им удается получить, военные техники и на Украине, и в России изобретают совершенно новые разновидности импровизированных БМП.

Что касается украинской стороны, то худшей из подобных машин, вероятно, оказалась до печального маломощная БМП-1ЛБ, представляющая собой бронированный тягач МТ-ЛБ образца 70-х годов с установленной на него новой орудийной башней с дистанционным управлением.

Еще у Украины есть извергающий дым гибрид БМД-ПРП, который представляет собой артиллерийский подвижный наблюдательный пункт ПРП-3 с башней от БМД-2 и 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, установленной вместо единственного пулемета артиллерийской машины.

БМД-ПРП впервые появилась на видео с фронта в конце 2022 года. Почти год спустя мы увидели эту машину в действии. На видео, снятом с беспилотника, БМД-ПРП, предположительно принадлежащая 54-й механизированной бригаде украинской армии, стреляет из автоматической пушки где-то на северо-востоке.

Пушка 2А42 извергает столько дыма, что кажется, будто она горит. Этот дым от сгоревших пороховых трубок валит и из ствола орудия, и из одноместной башни – из вентилятора и из открытого люка.

Дым представляет угрозу для здоровья экипажа. Дело не только в том, что вредно им дышать, но и в том, что он выдает противнику позицию бронемашины.

Дымовой сигнал является неизбежным следствием особенностей этой конкретной импровизированной машины, БМД-ПРП, которая может весить 13 или 14 тонн и в которой могут уместиться пять пассажиров и экипаж. Автоматическая пушка 2А42 может делать сотни выстрелов в минуту, выпуская снаряды с начальной скоростью в несколько тысяч метров в секунду на расстояние около четырех тысяч метров. Это весьма разрушительное оружие.

Однако, по мнению экспертов Tankograd, авторитетного источника в области российской бронетехники, эта автоматическая пушка "далека от совершенства". "Газовая система управления пушки оказывает скорее негативное влияние, провоцируя скопление дыма в ствольной коробке, а, поскольку ствольная коробка находится в огнеупорном коробе, который не слишком герметичен, после нескольких десятков выстрелов башня обычно заполняется огромным количеством дыма".

Недаром наводчики 2А42 часто носят маски. "Открытие люков обычно решает эту проблему, но поскольку в бою экипаж вряд ли станет это делать, в крыше башни со стороны наводчика установлен мощный вентилятор".

На недавно появившемся в сети видео экипаж БМД-ПРП действительно открыл люк прямо во время боя – подвергнув себя очевидному риску, учитывая обилие начиненных взрывчаткой дронов, которые их операторы намеренно направляют в люки вражеских машин.

Но какие еще варианты были у экипажа? Либо вы рискуете пострадать от дрона, залетевшего в открытый люк, либо вы попросту задохнетесь.

Если устанавливать любые имеющиеся у вас башни на любые имеющиеся у вас шасси в отчаянной попытке сделать БМП – любые БМП, – чтобы компенсировать острую нехватку этих машин, вам, вероятно, придется идти на некоторые довольно серьезные компромиссы. В том числе мириться с пушкой, которая дымит как печная труба.

Автор статьи: Дэвид Экс (David Axe)