Путин образовал комиссию Совбеза по противодействию угрозам биобезопасности

Путин образовал комиссию Совбеза РФ по противодействию угрозам биобезопасности
МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Комиссию возглавит заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Среди задач новой структуры – оценка угроз биологической безопасности, оценка уровня защиты россиян от воздействия опасных биологических факторов, подготовка рекомендаций Совбезу по таким вопросам, как разработка специальных экономических мер по выявлению, предупреждению и устранению биоугроз, и другое.
Радио Sputnik сообщало, что, по данным Минобороны РФ, США планируют расширить сеть биолабораторий.