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РИА Новости

Путин образовал комиссию Совбеза по противодействию угрозам биобезопасности

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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин образовал комиссию Совбеза РФ по противодействию угрозам биобезопасности

МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

"Образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Упразднить Межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передав ее функции Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Комиссию возглавит заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Среди задач новой структуры – оценка угроз биологической безопасности, оценка уровня защиты россиян от воздействия опасных биологических факторов, подготовка рекомендаций Совбезу по таким вопросам, как разработка специальных экономических мер по выявлению, предупреждению и устранению биоугроз, и другое.

Радио Sputnik сообщало, что, по данным Минобороны РФ, США планируют расширить сеть биолабораторий.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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