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ТАСС

В Грузии заявили о необходимости маневрировать на фоне конфликта на Украине

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Флаг Грузии
Флаг Грузии.
Источник изображения: © Григорий Сысоев

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил, что "республика с одной стороны защищает национальные интересы и безопасность, а с другой стороны поддерживает украинский народ"

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Властям Грузии приходится маневрировать в сложных геополитических условиях, возникших после начала конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, находясь в испанской Гранаде для участия в саммите Европейского политического сообщества.

"У нас нет ни так называемого зонта НАТО, у страны нет никаких гарантий безопасности. Мы также не являемся членами Евросоюза. Соответственно, нашей стране приходится разумно маневрировать в этой сложной геополитической обстановке, которая полна турбулентности. Однако я думаю, что после того, как этот конфликт, война началась на Украине, мы сумели довольно разумно маневрировать", - сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства добавил, что республика с одной стороны защищает национальные интересы и безопасность, а с другой стороны в тесной координации с международными партнерами поддерживает Украину и украинский народ.

Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси "за неморальную позицию" грузинских властей в вопросе санкций. 

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Ирак
Россия
Украина
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