Отставной генерал США назвал ошибки Байдена, связанные с конфликтом на Украине

По словам Бена Ходжеса, американский лидер не обозначил, с какой целью Вашингтон поддерживает Киев, и не выстроил логичную политику относительно Украины

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден совершил две ошибки, связанные с конфликтом на Украине, не обозначив, с какой целью США поддерживают Киев, и не выстроив логичную политику относительно Киева. Об этом заявил бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Байден совершил две ошибки. Во-первых, он до сих пор не обозначил, какова наша цель на этой войне, зачем мы передаем Украине 50 и более миллиардов долларов. Думаю, что если бы он сказал, что наша цель - победа Украины, американцы гораздо охотнее поддерживали бы дальнейшую помощь для Киева", - сказал генерал.

Как пояснил Ходжес, вторая ошибка связана с первой. "Так как нет четкой цели, США очень сложно вести логичную политику в отношении Украины. Мы передаем то Javelin, то Stinger, то ATACMS, то еще что-то. Но не всегда понятно, стоит ли за этим какой-то план", - указал он.

По мнению Ходжеса, Байден "чрезмерно боится эскалации", а в Белом доме не очень понимают, что делать в случае победы Украины.