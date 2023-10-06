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ТАСС

Rheinmetall подтвердил начало поставок Украине новой партии разведывательных систем

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Источник изображения: topwar.ru

Речь идет о системах защиты от беспилотников SurveilSpire

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Германский оружейный концерн Rheinmetall подтвердил начало поставок на Украину новой партии автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire, предназначенных для защиты от беспилотников. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте концерна.

"Компания Rheinmetall вновь получила заказ на поставку автоматизированных разведывательных систем на Украину", - отмечается в сообщении. Речь идет о системах защиты от беспилотников SurveilSpire, в состав которых входят мобильные наблюдательные вышки с оборудованием дневного и ночного видения, способные работать в автоматическом режиме мини-беспилотники, а также система управления ими. Поставки новой партии оборудования уже стартовали, сообщает концерн.

Rheinmetall не уточняет, в какую сумму данный заказ обошелся германскому правительству, однако отмечает, что речь идет о "нескольких десятках миллионов евро".

Концерн уже снабжает Киев боевыми машинами пехоты Marder, боеприпасами и военными грузовиками. В ближайшее время Rheinmetall начнет поставлять Украине разведывательные системы нового поколения LUNA.

Россия неоднократно затрагивала тему непрекращающихся поставок оружия на Украину. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием. 

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