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Известия.ru

Военный эксперт оценил поставки Киеву разведсистем SurveilSpire

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Источник изображения: Фото: digiexpo.e-estonia.com

Кнутов: поставки Киеву разведсистем указывают на эффективность российских дронов

Поставки новых разведывательных систем SurveilSpire Украине со стороны Германии указывают на рост эффективности российских дронов. Об этом в разговоре с «Известиями» 5 октября рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что данные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предназначены для решения задач противовоздушной обороны (ПВО).

«Рост количества систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами российскими указывает на то, что эффективность наших дронов возросла и украинская армия просит средства защиты», — заявил Кнутов.

Исходя из этого, по словам эксперта, такая РЭБовская система нацелена на прикрытие украинских позиций на ряде направлений, которые считаются наиболее приоритетными, в частности ореховское, южнодонецкое, артемовское и село Работино.

Разведсистема SurveilSpire включает в себя мобильные вышки наблюдения с камерами дневного и ночного видения, мини-дроны с автопилотом, а также систему командования и управления.

Ранее в этот день стало известно, что поставки таких систем для Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу правительства ФРГ. Доподлинно количество поставляемых комплексов неизвестно.

2 октября газета Rheinische Post сообщила, что военный экспорт из Германии на Украину вырос по сравнению с 2022 годом более чем в четыре раза и составил €3,3 млрд.


Это произошло на фоне усиления военной и финансовой поддержку Киева со стороны стран Запада из-за проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, решение о начале которой было принято 24 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
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