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Военное обозрение

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Испании четырёх комплексов ПРО Patriot PAC-3+

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Источник изображения: topwar.ru

Испания усилит свою противовоздушную оборону американскими зенитными комплексами Patriot, причем последней версии. Как сообщает Управление военного сотрудничества Пентагона, Госдеп США одобрил поставку комплексов испанской армии.

Вашингтон одобрил возможную продажу Испании четырех зенитных комплексов Patriot PAC-3+, а также зенитных ракет. Все это обойдется Мадриду в 2,8 млрд долларов. Как подчеркнули в Госдепе, противоракетные комплексы Patriot улучшат возможности ПВО Испании, а поскольку она союзник по НАТО, это благоприятным образом скажется на национальной безопасности США.

Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Испании модернизированных огневых подразделений Patriot Configuration-3+ и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $2,8 млрд.

- говорится в сообщении.

Всего Испания намерена закупить 24 пусковые установки Patriot M903, четыре радара AN/MPQ-65, четыре станции управления огнем AN/MSQ-132, генераторы и другое сопутствующее оборудование. Кроме того, в поставку войдет 51 зенитная управляемая ракета Missile Segment Enhanced (MSE), способная перехватывать баллистические ракеты большой дальности.

На сегодняшний день на вооружении ВС Испании стоят три комплекса Patriot PAC-2, общим количеством 18 пусковых установок. Один испанский комплекс прикрывает турецкую авиабазу Инджирлик согласно договоренности с НАТО. Еще два находятся на вооружении 73-го полка зенитной артиллерии морской пехоты в Валенсии. Все комплексы уже выработали предельный срок и нуждаются в капитальном ремонте и модернизации. Закупка новых ЗРК позволит Испании не только усилить ПВО, но и снять с дежурства старые системы для их обновления. По крайней мере, такие планы ранее озвучивались.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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