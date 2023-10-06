СМИ: Иран планирует провести переговоры с Россией о создании нового спутника

По данным агентства Mehr, переговоры будут затрагивать подготовку технических требований для следующих моделей спутника "Хайям", первая из которых была запущена в августе 2022 года

ТЕГЕРАН, 5 октября. /ТАСС/. Власти Ирана планируют провести переговоры с Россией о помощи в создании нового спутника "Хайям-2". Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, переговоры будут затрагивать подготовку технических требований для следующих моделей спутника "Хайям", первая из которых была запущена в августе 2022 года. Исламская республика также намерена обсудить с российской стороной создание аппарата дистанционного зондирования, малого геоспутника и телекоммуникационного спутника.

Помимо этого, Иран планирует в обозримом будущем разработать и запустить в космос по меньшей мере 8 новых спутников, а также систему из 10 малых аппаратов под названием "Спутиковая система генерала Сулеймани".

В среду министр информационно-коммуникационных технологий республики Иса Зарепур заявил, что Иран работает над тем, чтобы отправить человека в космос в течение ближайших пяти лет. За несколько часов до этого глава иранского космического агентства Хасан Салари сообщил о начале разработки ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту. Агентство также начало проектирование первого в республике аппарата радиолокационного зондирования и нового телекоммуникационного спутника "Нахид-3".

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он является одной из 24 стран - учредителей Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, созданного в 1959 году.