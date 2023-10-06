Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки

Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для войск в зоне СВО
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Для российских боевых подразделений, действующих в зоне специальной военной операции, сформировали резервные полки, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск.
Он отметил, что абсолютно все офицеры-инструкторы, которые проводят подготовку, имеют боевой опыт. Среди них есть бойцы, получившие ранения, но решившие вернуться на службу.
В числе добровольцев приходят высокомотивированные люди, готовые к выполнению боевых задач, подчеркнул Шойгу. Многие из них завершили полугодовой контракт, но возвращаются во второй и даже в третий раз.
Кроме того, глава Минобороны высоко оценил работу регионов по подготовке военнослужащих.
Он отметил, что происходит серьезное объединение всех регионов страны, они не только оказывают очень большую гуманитарную помощь, но и участвуют в восстановлении областей и республик, вошедших в состав России.