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РИА Новости

Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки

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Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для войск в зоне СВО

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Для российских боевых подразделений, действующих в зоне специальной военной операции, сформировали резервные полки, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск.

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", — сказал глава военного ведомства.

Он отметил, что абсолютно все офицеры-инструкторы, которые проводят подготовку, имеют боевой опыт. Среди них есть бойцы, получившие ранения, но решившие вернуться на службу.

В числе добровольцев приходят высокомотивированные люди, готовые к выполнению боевых задач, подчеркнул Шойгу. Многие из них завершили полугодовой контракт, но возвращаются во второй и даже в третий раз.

Кроме того, глава Минобороны высоко оценил работу регионов по подготовке военнослужащих.

"Можно про всех говорить, про субъекты. Кто-то отдельно готовит и принимает социальный пакет для семей, для наших военнослужащих, отдельно приравнивает добровольцев к этому, потому что их сложно сегодня уже отличить", — сказал Шойгу.

Он отметил, что происходит серьезное объединение всех регионов страны, они не только оказывают очень большую гуманитарную помощь, но и участвуют в восстановлении областей и республик, вошедших в состав России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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