Международное новостное агентство: Израиль осуществлял военные поставки Азербайджану задолго до возвращения Нагорного Карабаха

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Стало известно, что еще до ввода войск и взятия под контроль территории Нагорного Карабаха Азербайджан в течение нескольких лет закупал вооружения у Израиля. Об этом со ссылкой на армянские источники сообщает международное новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс» (Associated Press, AP News).

Для нас серьезной проблемой является то, что израильское оружие стреляет по нашему народу. Я не понимаю, почему Израиль не может выразить хоть какую-то озабоченность судьбой людей, изгнанных со своей родины

— заявил агентству посол Армении в Израиле Арман Акопян.

В качестве доказательства того, что Израиль как минимум в течение нескольких недель до ввода войск в Нагорный Карабах осуществлял военные поставки Баку приводятся данные онлайн-сервисов отслеживания полетов. Из них следует, что до начала военной операции Азербайджана военные грузовые самолеты неоднократно летали между южной израильской авиабазой и аэродромом недалеко от Нагорного Карабаха. Эти полеты встревожили армянское правительство, которое опасается стратегического альянса между Израилем и Азербайджаном, пишет AP News.

Ранее в западной прессе появилась информация, что Азербайджан заключил несколько контрактов с правительством Италии на поставки военной техники и вооружений, в том числе мини-подлодок, на общую сумму около пяти миллионов евро. Однако после ввода войск в Нагорный Карабах Рим приостановил сделку по причине законодательного запрета на экспорт оружия в воюющие страны. Тогда вроде как Баку и начал переговоры с Израилем и Турцией по поводу закупки вооружений.

Если верить заявлениям армянской стороны, то получается, что Азербайджан вел закупки вооружений в разных странах задолго до ввода войск в Нагорный Карабах. Это подтверждает и заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, который в июле во время посещения Баку высоко оценил военное сотрудничество стран и совместную «борьбу с терроризмом». Руководство Израиля не скрывает, что военно-политическое сотрудничество с Баку направлено на противодействие Ирану.

Есть в этом союзе двух государств и сугубо экономическая составляющая. Азербайджан обеспечивает по меньшей мере сорок процентов потребностей Израиля в нефти. Кроме того, по оценкам экспертов доля военного экспорта Израиля в Азербайджану составляет порядка 70 процентов от общих продаж израильских вооружений за рубеж. Причем первые поставки израильского оружия начались еще в 2016 году, сообщает новостное агентство.