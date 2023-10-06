Гаврилов заявил, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus

При этом, по словам руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, это не переломит ход конфликта

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Германия может поставить киевскому режиму дальнобойные крылатые ракеты Taurus, но это не переломит ход конфликта, так как Россия способна им противодействовать. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Я думаю, да. Ведь, понимаете, они же не от хорошей жизни начали поставлять обедненный уран, кассетные боеприпасы. И этих [крылатых ракет Taurus] 600 штук, из них боеспособные - 150, немцы сами уже боятся передавать, но, я думаю, какую-то часть они вполне могут передать. <...> Вот, например, Taurus, "воздух-земля", он по бункерам укрепленным, он только с самолета запускается, подвесок нет, только F-16, и вот они Су-24 приспособили, но они ничего не решат. У нас есть противодейсвтие, наращивается ПВО", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, может ли ФРГ поставить на Украину крылатые ракеты Taurus.

По словам Гаврилова, сегодня в западных странах уже есть "трезвые головы, генералы, которые ясно, четко дают понять, что Запад уже проиграл в войне логистики, в войне тылов". "Российский тыл наращивает вооружение, поставки техники, ракет не на проценты, а в разы, как сказал министр обороны [России Сергей Шойгу], и это чувствуется на фронте", - констатировал он.

На прошлой неделе, как подчеркивает газета Bild со ссылкой на участников закрытого заседания комитета Бундестага по иностранным делам, канцлера Германии Олафа Шольца спросили, почему Франция и Великобритания поставляют крылатые ракеты, а Германия до сих пор нет. На это Шольц ответил, что обе страны "могут сделать что-то, что мы не можем себе позволить, и тем самым вопрос не возникает". В последние недели, как отмечает издание, между представителями правительств Великобритании и Германии велись дискуссии, в ходе которых британская сторона хотела убедить ФРГ в целесообразности поставок ракет. В ходе этих переговоров Берлин выразил конкретную обеспокоенность тем, что Украина будет наносить удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. По данным немецких СМИ, Шольц опасается, что Киев будет использовать Taurus для ударов по объектам на российской территории.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.