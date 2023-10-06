Минобороны Словакии намерено закупить ЗРК "Перун" и Barak MX

ЦАМТО, 5 октября. Правительство Словакии приняло решение уполномочить Минобороны провести переговоры о реализации первого этапа приобретения средств ПВО для ВС страны.

Так, военное ведомство начнет переговоры с правительством Польши о подготовке документов для заключения контракта на поставку 36 переносных зенитных комплексов "Перун", выбранных по рекомендации экспертов.

В рамках закупки мобильного зенитного ракетного комплекса средней дальности (MRSAM-M) правительство поручило министерству провести переговоры с правительством Израиля. В данном случае речь будет идти о поставке одного комплекта мобильного ЗРК средней дальности Barak MX.

В обоих случаях проекты контрактов перед подписанием будут представлены на утверждение правительства.

По заявлению министра обороны Словакии Мартина Скленара, закупка указанных комплексов является наиболее выгодным решением, которое соответствует требованиям ВС для защиты от воздушных угроз. Как уточнил глава военного ведомства, в случае неудачного завершения переговоров с выбранными странами, Министерство обороны проведет переговоры со следующими по рейтингу странами.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2023 года МО Словакии объявило о завершении процесса оценки предложений на поставку зенитных ракетных комплексов ближнего действия и средней дальности.

Группа экспертов Минобороны Словакии определила лучшие решения для приобретения систем ПВО, приняв во внимание такие критерии, как технические возможности, общую закупочную стоимость, интегрированную логистическую поддержку, стоимость эксплуатации в течение срока службы, график поставки и обучение операторов.

По результатам проведенной оценки для первого этапа программы развития системы ПВО была рекомендована закупка одного мобильного зенитного ракетного комплекса средней дальности (MRSAM-M) в рамках межправительственного соглашения с Израилем и партии ПЗРК "Перун" в рамках межправительственного соглашения с Польшей.

Общая стоимость закупки ЗРК обоих типов составляет 193,986 млн. евро (включая НДС). Планируется, что поставки будут выполнены в период с 2024 до 2027 гг.