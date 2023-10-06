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Япония запланировала создание многоразовой ракеты

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: topwar.ru

Японское агентство аэрокосмических исследований работает над планами по созданию частично многоразовой ракеты космического назначения. Об этом сообщает SpaceNews.

Носитель с возвращаемой первой ступенью, работающей на метане или водороде, будет разрабатываться при участии компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

В Японии надеются при помощи новой ракеты снизить стоимость килограмма выводимой на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки примерно вдвое (по сравнению с носителем H3).

Ожидается, что ракета должна быть создана к 2030-м годам.

В феврале первый запуск новейшей японской тяжелой ракеты H3 закончился неудачей, поскольку носитель не смог оторваться от земли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
MHI
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