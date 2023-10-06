Politico: отставка Маккарти грозит Байдену трудностями с продолжением поддержки Украины

По данным газеты, у Белого дома остается 44 дня на то, чтобы предотвратить приостановку работы федерального правительства в ноябре и выделить необходимую помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Отставка спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти грозит администрации американского лидера Джо Байдена трудностями с продолжением оказания поддержки Украине. С такой оценкой выступила газета Politico.

Издание отмечает, что "при полном непонимании, кто будет председательствовать в нижней палате Конгресса, у Белого дома остается всего 44 дня на то, чтобы предотвратить приостановку работы федерального правительства в ноябре и выделить необходимую помощь Украине". Как пишет газета, Байден и демократы в Палате представителей рассчитывали, что финансирование будет выделено, полагаясь при этом на Маккарти. "После его отставки вопрос [дальнейшей поддержки Киева] остается открытым", - пишет Politico.

Газета приводит слова неназванного консультанта администрации США по внешней политике, не работающего в госструктурах, который заявил, что отстранение Маккарти повлекло за собой обсуждение перспектив дальнейшей поддержки Украины. Эти беседы "носят удручающий характер", отметил он. Два неназванных американских чиновника сообщили, что Пентагон располагает вооружениями на сумму около $5,4 млрд, которые могут быть переданы Украине, но ведомство не пойдет на это, если не будет гарантий пополнения американских запасов.

Politico отмечает, что "администрация Байдена не заостряет внимание на противниках поддержки Украины, говоря, что речь идет о небольшой группе законодателей - республиканцев". При этом сторонники оказания помощи Украине из обеих партий "в частном порядке признают, что противодействие со стороны республиканцев нарастает", а вероятность выделения Киеву временного финансирования в размере $6 млрд "значительно снизилась".

Байден 4 октября выразил уверенность в том, что сможет найти денежные средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс США откажется поддержать такие программы, однако отказался от дальнейших пояснений по этому вопросу.

Администрация США во главе с президентом-демократом Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако часть законодателей от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи.