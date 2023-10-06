Войти
ТАСС

Politico: отставка Маккарти грозит Байдену трудностями с продолжением поддержки Украины

495
0
+1
Кевин Маккарти
Кевин Маккарти.
Источник изображения: AP Photo/ J. Scott Applewhite

По данным газеты, у Белого дома остается 44 дня на то, чтобы предотвратить приостановку работы федерального правительства в ноябре и выделить необходимую помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Отставка спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти грозит администрации американского лидера Джо Байдена трудностями с продолжением оказания поддержки Украине. С такой оценкой выступила газета Politico.

Издание отмечает, что "при полном непонимании, кто будет председательствовать в нижней палате Конгресса, у Белого дома остается всего 44 дня на то, чтобы предотвратить приостановку работы федерального правительства в ноябре и выделить необходимую помощь Украине". Как пишет газета, Байден и демократы в Палате представителей рассчитывали, что финансирование будет выделено, полагаясь при этом на Маккарти. "После его отставки вопрос [дальнейшей поддержки Киева] остается открытым", - пишет Politico.

Газета приводит слова неназванного консультанта администрации США по внешней политике, не работающего в госструктурах, который заявил, что отстранение Маккарти повлекло за собой обсуждение перспектив дальнейшей поддержки Украины. Эти беседы "носят удручающий характер", отметил он. Два неназванных американских чиновника сообщили, что Пентагон располагает вооружениями на сумму около $5,4 млрд, которые могут быть переданы Украине, но ведомство не пойдет на это, если не будет гарантий пополнения американских запасов.

Politico отмечает, что "администрация Байдена не заостряет внимание на противниках поддержки Украины, говоря, что речь идет о небольшой группе законодателей - республиканцев". При этом сторонники оказания помощи Украине из обеих партий "в частном порядке признают, что противодействие со стороны республиканцев нарастает", а вероятность выделения Киеву временного финансирования в размере $6 млрд "значительно снизилась".

Байден 4 октября выразил уверенность в том, что сможет найти денежные средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс США откажется поддержать такие программы, однако отказался от дальнейших пояснений по этому вопросу.

Администрация США во главе с президентом-демократом Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако часть законодателей от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
20.07.2023
В Пентагоне заявили об отсутствии необходимости задействовать подкрепление в Сирии
17.03.2023
Лавров: США пытаются искать провокации для нагнетания своих конфронтационных подходов
22.11.2022
СМИ: между республиканцами в Конгрессе США есть разногласия по помощи Киеву в $37 млрд
21.11.2022
В США заявили о намерении не допустить подавления системы ПВО Украины
11.07.2022
В США не уверены в безграничных возможностях Запада по оказанию военной помощи Украине - СМИ
11.07.2022
В Великобритании назвали пять условий для «победы» ВСУ над ВС России
21.10.2019
Конгресс США потребовал признать "Азов" террористической организацией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 14:31
  • 55755
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 14:25
  • 49
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 06.10 13:24
  • 41
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.10 12:01
  • 120
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 06.10 10:57
  • 32
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 06.10 10:07
  • 0
Литвинизм в Литве — угроза безопасности
  • 06.10 08:37
  • 1
Путин заявил, что в России нет ЧВК
  • 06.10 05:06
  • 7
Фрегаты для Черного моря
  • 06.10 02:34
  • 0
О военно-морском флоте и терминах
  • 05.10 12:53
  • 2
В Монако представили скоростную частную подлодку
  • 05.10 12:32
  • 0
Почему «Черные дыры» не блокируют морской коридор?
  • 05.10 12:12
  • 0
Разоблачение двойных стандартов евродипломатии
  • 05.10 10:04
  • 1
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 04.10 12:15
  • 2
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 10:25
  • 14
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков