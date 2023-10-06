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ТАСС

Российские военные обеспечили десантирование сирийского спецназа с борта Ил-76

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Сирийские военные с национальным флагом страны. Архивное фото
Сирийские военные с национальным флагом страны. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : SANA

По данным Минобороны РФ, завершающим этапом контрольных учений стала отработка задач по захвату аэродрома условного противника

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская группировка войск в Сирии впервые в ходе учений обеспечила ночное массовое десантирование сирийского спецназа с борта самолета Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сирийские военнослужащие впервые в истории Сирийской арабской армии отработали ночное массовое десантирование из самолета Ил-76 ВКС России со свободным падением на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2» с высоты 5 тыс. м с использованием приборов ночного видения", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что комплексные контрольные учения по воздушно-десантной подготовке 25-й дивизии специального назначения национальной армии проводились под руководством российских инструкторов. Десантирование обеспечивалось военно-транспортной и армейской авиацией ВКС России.

В министерстве информировали, что завершающим этапом контрольных учений стала отработка задач по захвату аэродрома условного противника. В ходе этого этапа проведено десантирование из вертолетов Ми-8МТШ ВКС. Более 100 спецназовцев совершили прыжки на парашютах "Арбалет-2" в боевой экипировке со стрелковым оружием, а также ручными гранатометами РПГ-7Д, РПГ-26 и автоматическими гранатометами АГС-17 с высоты 4 тыс. м и планированием на дальность более 8 км. Огневые точки условного противника были поражены огнем из стрелкового оружия и гранатометов с воздуха во время снижения на парашютах.

"Одновременно с действиями военнослужащих на аэродроме группа спецназа десантировалась над Средиземным морем и выполнила задачу по занятию и блокированию участка берега для предотвращения отхода условного противника с освобожденного аэродрома и его дальнейшего уничтожения", - добавили в ведомстве, отметив, что тактические действия сирийских военнослужащих на земле поддерживали экипажи боевых вертолетов Ка-52 ВКС России.

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе учений было выполнено более 1,5 тыс. прыжков в пустынной местности в провинции Алеппо, горных участках в провинции Латакия и над акваторией Средиземного моря.

По данным ведомства, всего по программе воздушно-десантной подготовки под руководством российских военнослужащих подготовлены более 500 сирийских десантников. Военнослужащие 25-й дивизии специального назначения сирийской армии способны в боевой обстановке совершать высотное десантирование с использованием парашютных систем специального назначения "Арбалет-2" и "Беркут-2". За время подготовки в 2022-м и 2023 годах сирийскими десантниками совершено более 17,5 тыс. прыжков с парашютом, из них более 8 тыс. в ночное время. 

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АГС-17
Арбалет-2
Ил-76
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