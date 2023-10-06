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РИА Новости

ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД

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Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Высокоточные комплексы": ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД после ремонта

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") отгрузил в срок партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и БТР-РД, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Высокточных комплексов".

"Наше предприятие продолжает своевременно и в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ. Сегодня мы отгрузили очередную партию боевых машин для десантников. Хочу отметить профессионализм наших сотрудников, занимающихся ремонтом техники", - приводят в холдинге слова исполнительного директора предприятия Физули Сейфедова.

В пресс-службе уточнили, что на боевых машинах были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты. После проведенных работ машины прошли все виды ходовых и огневых испытаний и были приняты представителями военной приемки.

Объем отгруженной партии в холдинге уточнять не стали.

В августе волгоградский филиал "Курганмашзавода" и 144-й БТРЗ отремонтировали и передали десантникам рекордное количество БМД и БТР-Д. Объемы производства на предприятиях увеличены более чем в три раза.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-2
Компании
Курганмашзавод
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