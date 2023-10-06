"Высокоточные комплексы": ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД после ремонта
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") отгрузил в срок партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и БТР-РД, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Высокточных комплексов".
В пресс-службе уточнили, что на боевых машинах были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты. После проведенных работ машины прошли все виды ходовых и огневых испытаний и были приняты представителями военной приемки.
Объем отгруженной партии в холдинге уточнять не стали.
В августе волгоградский филиал "Курганмашзавода" и 144-й БТРЗ отремонтировали и передали десантникам рекордное количество БМД и БТР-Д. Объемы производства на предприятиях увеличены более чем в три раза.