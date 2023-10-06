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РИА Новости

ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от ракет гранату, сообщил источник

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Граната
Граната.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Stanislav S. Yanchenko / Ф-1 — ручная противопехотная оборонительная граната

ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от высокоточных ракет гранату РДГ-У

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ФСБ и Росгвардия проведут опытную эксплуатацию новейшей унифицированной дымовой гранаты РДГ-У, сообщил РИА Новости информированный источник.

Вооруженные силы России приняли эту гранату на снабжение в сентябре 2023 года.

"Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях", — отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщали журналистам в госкорпорации "Ростех", РДГ-У, госиспытания которой завершились в феврале 2023 года, обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания.

В РДГ-У реализовали комбинированный принцип действия — дымообразующий состав изделия, с одной стороны, создает в воздухе так называемую мгновенную завесу в момент срабатывания, с другой стороны — у гранаты есть курящийся элемент, позволяющий подпитывать завесу длительное время. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 55 градусов.

В свою очередь, временный гендиректор предприятия-разработчика этого оружия — Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Антон Семеняко рассказывал в интервью РИА Новости, что РДГ-У позволит бойцам самим обеспечивать себе дымовую завесу без привлечения спецтехники и специалистов по радиационной, химической и биологической защите.

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Россия
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Росгвардия
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